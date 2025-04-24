Нет времени на спорт? Эти 2 тренировки в неделю всё меняют

Можно ли поддерживать здоровье мозга, занимаясь спортом всего пару раз в неделю? Новое исследование показало: да, и даже с преимуществами. Стиль тренировок "воин выходного дня" — когда физическая активность происходит не каждый день, а лишь эпизодически — оказался эффективным способом улучшения памяти и когнитивных функций.
Ученые провели эксперимент на 48 мышах. Их разделили на три группы:
Затем у половины животных наступал недельный "отпуск" от тренировок, у остальных — нет. Проверяли память с помощью теста на распознавание перемещений предметов (OLM) и исследовали уровень двух генов в гиппокампе — Acvr1c и Bdnf, связанных с формированием памяти.
Оказалось, что кратковременные, но регулярные нагрузки дают более стойкий результат. Мыши из второй группы сохраняли отличную память даже спустя неделю без движения, в отличие от тех, кто тренировался каждый день. У них показатели памяти начали снижаться.
Интересно, что общий объём активности (среднее расстояние, которое проходили мыши) не повлиял на результат. Важен оказался именно режим.
Хотя исследование проводилось на самцах мышей и пока не ясно, насколько его можно перенести на людей, выводы обнадёживают. Даже если у вас нет времени на тренировки каждый день, нерегулярные, но системные занятия спортом могут быть не менее полезны — особенно для мозга.
Вопрос о том, как именно активируются гены Acvr1c и Bdnf при прерывистых нагрузках, остаётся открытым. Но одно ясно: подход "воина выходного дня" достоин внимания как стратегия для поддержки когнитивного здоровья.
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