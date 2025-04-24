Нет времени на спорт? Эти 2 тренировки в неделю всё меняют

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Можно ли поддерживать здоровье мозга, занимаясь спортом всего пару раз в неделю? Новое исследование показало: да, и даже с преимуществами. Стиль тренировок "воин выходного дня" — когда физическая активность происходит не каждый день, а лишь эпизодически — оказался эффективным способом улучшения памяти и когнитивных функций.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain бег

Что изучали

Ученые провели эксперимент на 48 мышах. Их разделили на три группы:

Первая тренировалась каждый день две недели подряд.

Вторая — только два дня в неделю в течение семи недель (в сумме те же 14 дней).

Третья — тренировалась дважды и больше не двигалась.

Затем у половины животных наступал недельный "отпуск" от тренировок, у остальных — нет. Проверяли память с помощью теста на распознавание перемещений предметов (OLM) и исследовали уровень двух генов в гиппокампе — Acvr1c и Bdnf, связанных с формированием памяти.

Не в частоте дело

Оказалось, что кратковременные, но регулярные нагрузки дают более стойкий результат. Мыши из второй группы сохраняли отличную память даже спустя неделю без движения, в отличие от тех, кто тренировался каждый день. У них показатели памяти начали снижаться.

Интересно, что общий объём активности (среднее расстояние, которое проходили мыши) не повлиял на результат. Важен оказался именно режим.

Что это значит для нас

Хотя исследование проводилось на самцах мышей и пока не ясно, насколько его можно перенести на людей, выводы обнадёживают. Даже если у вас нет времени на тренировки каждый день, нерегулярные, но системные занятия спортом могут быть не менее полезны — особенно для мозга.

Вопрос о том, как именно активируются гены Acvr1c и Bdnf при прерывистых нагрузках, остаётся открытым. Но одно ясно: подход "воина выходного дня" достоин внимания как стратегия для поддержки когнитивного здоровья.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

