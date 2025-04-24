Минус 7 кг на гречке: чудо-диета или стресс для организма

Минус 7 килограммов за неделю? Гречневая диета обещает быстрые результаты без заморочек — готовка проста, крупа доступна, а список продуктов минимален. Но так ли всё радужно, как кажется на первый взгляд?
Гречневая диета строится на одном продукте — гречке, приготовленной без соли, сахара и масла. Рацион дополняют вода, несладкий чай, иногда — кефир, яблоко или овощи. Длительность — не более 7-14 дней.
Основная цель — дефицит калорий и быстрая потеря веса. Но организм недополучает белки и жиры, что может обернуться слабостью, раздражительностью и даже нарушением обмена веществ.
"Я не рекомендую придерживаться такой схемы более 2-3 дней подряд", — предупреждает нутрициолог Елена Желянина.
Светлана (87 кг) за 10 дней похудела на 6 кг, но столкнулась с сонливостью и проблемами с ЖКТ. Вес частично вернулся.
Инна (71 кг) за 5 дней потеряла 2,5 кг, но отказалась от диеты из-за головных болей и бессонницы.
Гречневая диета — это не волшебная палочка, а временная мера. Да, вес может уйти быстро, но вместе с ним организм теряет и важные ресурсы. Если вы решитесь на такой эксперимент, делайте это осознанно, не более нескольких дней, внимательно наблюдая за самочувствием. А лучше — выбирайте сбалансированный рацион и стабильный подход, который будет работать на ваше здоровье в долгосрочной перспективе.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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