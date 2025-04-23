Вот что мешает вам коснуться пальцев ног — и как исправить это за 2 минуты в день

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Считаете, что прикоснуться к пальцам ног — это подвиг? А если скажем, что для этого нужно всего две минуты в день? Причём без боли и растяжек до слёз.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Почему это важно

Касание пальцев ног — это не просто проверка гибкости. Это показатель состояния подколенных сухожилий и позвоночника. Если здесь наблюдается "зажатость", велика вероятность дискомфорта или даже болей в спине. Тренер по мобильности Роджер Фрэмптон объясняет:

"Если вы много бегаете — сухожилия напрягаются, чтобы обеспечить упругость. Это полезно для бега, но ограничивает подвижность".

Первый шаг — измерьте гибкость

Не можете коснуться пальцев? Узнайте, как близко вы к цели. Фрэмптон советует:

Поставьте ноги вместе, не сгибая их.

Наклонитесь без подготовки — сразу после пробуждения.

Зафиксируйте точку на ногах, до которой дотягиваетесь.

Используйте подручные ориентиры — блок, книгу или даже сапог. Главное — точность.

Как работать над гибкостью

Сначала — научитесь правильно сгибаться. Подойдут простые упражнения:

Прижмите к спине палку или метлу.

Сгибайтесь в тазу, не отрывая палку от поясницы и затылка.

Это поможет освоить механику движения, чтобы не напрягать спину.

Мини-упражнение на 2 минуты

Готовы попробовать? Делайте это ежедневно, пока кипит чайник:

Сядьте, вытяните ноги, удерживайте колени руками.

Пытайтесь приподнять пятки — или подложите книгу.

Тянитесь вперёд, держите 30 секунд.

Повторите 3 раза.

Потом встаньте и снова проверьте, до куда можете дотянуться. Результат вас удивит.

Фрэмптон советует повторять замеры ежемесячно — прогресс будет, если делать это регулярно.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

