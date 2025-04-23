Вот что мешает вам коснуться пальцев ног — и как исправить это за 2 минуты в день

Считаете, что прикоснуться к пальцам ног — это подвиг? А если скажем, что для этого нужно всего две минуты в день? Причём без боли и растяжек до слёз.
Касание пальцев ног — это не просто проверка гибкости. Это показатель состояния подколенных сухожилий и позвоночника. Если здесь наблюдается "зажатость", велика вероятность дискомфорта или даже болей в спине. Тренер по мобильности Роджер Фрэмптон объясняет:
"Если вы много бегаете — сухожилия напрягаются, чтобы обеспечить упругость. Это полезно для бега, но ограничивает подвижность".
Не можете коснуться пальцев? Узнайте, как близко вы к цели. Фрэмптон советует:
Используйте подручные ориентиры — блок, книгу или даже сапог. Главное — точность.
Сначала — научитесь правильно сгибаться. Подойдут простые упражнения:
Это поможет освоить механику движения, чтобы не напрягать спину.
Готовы попробовать? Делайте это ежедневно, пока кипит чайник:
Потом встаньте и снова проверьте, до куда можете дотянуться. Результат вас удивит.
Фрэмптон советует повторять замеры ежемесячно — прогресс будет, если делать это регулярно.
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