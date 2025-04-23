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Его предала семья, а он покорил Лондон: история Лукаса Переса

2:43
Спорт

Когда Лукас Перес был совсем малышом, его оставили в приюте. В два года его биологические родители отказались от него, отдав в "Каса Куна" — испанское учреждение для детей без попечения. Спасением для мальчика стали бабушка и дедушка по отцовской линии. Узнав о его судьбе, они забрали внука домой и стали ему настоящей семьёй.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Именно благодаря им Лукас нашёл путь в большой спорт. Футбол стал для него не просто игрой, а выходом, способом доказать самому себе и миру, что он достоин большего.

От приюта до Арсенала

Путь к вершинам был долгим, но Лукас не сдавался. Его карьера взлетела, и апогеем стал переход в лондонский "Арсенал" в 2016 году. Впервые он почувствовал, что всё, чего он добивался, имеет смысл. Деньги, признание, успех — казалось, теперь его жизнь наконец-то под контролем.

Но именно в этот момент в его жизнь неожиданно вернулись те, кто однажды от него отказался.

Когда семья вспоминает тебя ради денег

Сначала — юридическое письмо от матери, требующей компенсацию за "все годы, когда он был в "Арсенале”". Затем — "временные появления" отца, каждый раз с новым запросом на деньги. Сам Лукас не скрывает: "Мой отец появлялся только тогда, когда ему что-то было нужно".

Кульминацией стало официальное требование от отца к клубу "Депортиво Ла-Корунья" с просьбой обеспечить ему пожизненное содержание — через всё тот же бюрофакс. Именно этот шаг стал последней каплей.

Почему он ушёл из любимого клуба

Фанаты "Депортиво" были в шоке, когда в январе 2024-го Лукас покинул команду. Тогда он ограничился фразой: "Личный сложный период". Лишь позже выяснилось, что это было бегство — не от футбола, а от давления со стороны родных и отсутствия поддержки в клубе.

"Я не чувствовал поддержки. А потом — жалоба от отца…", — говорит он сейчас.

Новая глава — без прошлого

После месяца тишины Лукас подписал контракт с ПСВ Эйндховен. Переезд в Нидерланды стал для него возможностью начать сначала — вдали от тех, кто пытался использовать его успех ради собственной выгоды.

Сложности славы и цена успеха

История Лукаса Переса показывает: за блеском футбольных трофеев и миллионами на счету часто скрываются личные трагедии. И порой самые опасные раны наносят те, кто обязан был защищать.

Уточнения

Футбо́л - командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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