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Попа как у тренера — без тренера: программа из 5 простых упражнений

2:21
Спорт

Красивые и подтянутые ягодицы — это не только про эстетику. Они играют важную роль в осанке, устойчивости корпуса и здоровье поясницы. А значит, работать над этой зоной стоит не только ради шортов, но и ради самочувствия. Ниже — пять упражнений, которые помогут укрепить и "поднять" мышцы ягодиц.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Спортивная девушка

Ягодичный мостик

Простое и эффективное упражнение. Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы на полу. Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы в верхней точке. Медленно опускайтесь обратно. Повторите 15 раз, сделайте 3 подхода.

  • Совет: можно добавить вес, положив гантель или бутылку с водой на таз.

Приседания с упором на пятки

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Опускайтесь вниз, будто садитесь на стул, делая акцент на пятках. Спина прямая, колени не выходят за носки. Поднимайтесь, напрягая ягодицы. 3 подхода по 12-15 повторений — и мышцы точно почувствуют нагрузку.

Махи назад стоя

Опора на стул или стену, спина прямая. Отведите ногу назад, не прогибаясь в пояснице. В верхней точке напрягите ягодицу и задержитесь на 1-2 секунды. Выполните по 15 раз на каждую ногу, сделайте 2-3 круга.

Ягодичный мостик на одной ноге

Продвинутый вариант классического мостика. Исходное положение такое же, но одну ногу поднимите вверх. Поднимайте таз за счёт опорной ноги. Это не только прокачка ягодицы, но и работа над балансом. Достаточно 10 повторений на каждую сторону.

Огненный гидрант

Встаньте на четвереньки. Согнутую ногу поднимайте вбок до уровня таза. Старайтесь не разворачивать корпус. Сделайте 15-20 повторений на каждую сторону. Упражнение активно нагружает среднюю ягодичную мышцу и визуально "поднимает" бедро.

Итог

Не обязательно часами потеть в зале. Главное — регулярность. Делайте хотя бы 3-4 упражнения из этого списка 2-3 раза в неделю, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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