Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без этого удобрения чеснок не выживет — проверено летом
Говори правду: украинцы требуют от Зеленского подробностей сделки с США
Заброшенная легенда оживёт: что появится в башне "Джамбо" к 2027 году
Поднять белый флаг: к чему приведет позиция Франции по Украине
Машина едет вяло, но без ошибок: двигатель уже теряет лошадиные силы
Берлинская долгожительница: самая старая горилла в мире отпраздновала день рождения — узнайте её историю
Могила для Европы: ЕК отказывается признать Крым за РФ
Попа как у тренера — без тренера: программа из 5 простых упражнений
В Бутане нашли волосы снежного человека — и вот кому они реально принадлежат

Очередь к тренажёрам бесит? Вот упражнения с гантелями, которые всё решат

1:55
Спорт

Плотный график и переполненный зал больше не отговорка. Всё, что вам нужно для эффективной тренировки — это гантели, штанга или гири. Со свободными весами вы не только избежите очередей, но и прокачаете тело гораздо глубже, чем на любом тренажёре.

Спортзал
Фото: Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Спортзал

Почему стоит выбрать свободные веса

Максимум пользы — минимум оборудования

Свободные веса задействуют сразу несколько мышечных групп, включая мышцы-стабилизаторы. Это не просто прокачка — это комплексная тренировка на силу, координацию и выносливость.

Лучше для баланса и осанки

Такая нагрузка активизирует "глубокие" мышцы, которые редко получают внимание. А ведь именно они помогают держать спину прямо и двигаться уверенно.

Удобно и быстро

Не нужно бегать между тренажёрами: вы просто берёте гантели и переключаетесь от одного упражнения к другому. Отличный вариант, если времени в обрез.

Что делать в зале со свободными весами

  • Приседания с гантелями: работают ноги и ягодицы.
  • Жим гантелей лёжа: укрепляет грудь, плечи и руки.
  • Тяга в наклоне одной рукой: отличная проработка спины.
  • Выпады с гантелями: усиливают ноги и улучшают равновесие.
  • Сгибание рук на бицепс: изолированное упражнение для рук.

Как не навредить

  • Разогрейся: 5 минут активного движения — минимум.
  • Следи за техникой: даже лёгкий вес может быть опасен при неправильном подходе.
  • Добавляй нагрузку постепенно: рост — в прогрессии, а не в рывке.
  • Не забывай отдыхать: мышцы растут не на тренировке, а после неё.

Это не просто альтернатива, а рабочий способ держать себя в форме, даже если вокруг всё занято. Один набор гантелей — и зал становится вашим.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Авто
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы Аудио 
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Своё небо. Третий импортонезависимый Superjet New встал на крыло! Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Войска Европы: Россия решительно ответила на размещение любого контингента на Украине
Своё небо. Третий импортонезависимый Superjet New встал на крыло!
Миллионы мертвых: это решение Маска убьет миллионы жителей США
Бессильная Европа: война с Россией уничтожит Евросоюз
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Сырные шарики с хрустящей корочкой — исчезают со стола первыми
Неправильное хранение чеснока может привести к смертельному отравлению — не рискуйте
Доверяешь дилеру? 5 причин, почему это может закончиться переплатой и разочарованием
Защититесь от пыльцы: простые лайфхаки от аллерголога, чтобы забыть о неприятных симптомах
Штрафы и бойкоты: как страны борются с необоснованным ростом цен после евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.