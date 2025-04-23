Как всего три движения делают тело крепким, как броня

Тренировки с гирями — это один из самых недооценённых способов прокачать тело по всем фронтам. При всей своей простоте этот снаряд помогает развивать силу, мышцы, координацию, выносливость и даже подвижность. А когда освоишь базу, можно просто добавить вторую гирю — и вывести тренировки на новый уровень.
С гирями можно:
развить силу и мышечную массу
улучшить координацию и выносливость
проработать стабильность и мобильность
сделать сердце и лёгкие выносливее
А если добавить вторую гирю — возможности расширяются в разы.
"Жим двух гирь над головой — лучшее, что можно сделать с гирями", — говорит тренер и эксперт Дэн Джон.
"Двойной вес даёт симметрию — не приходится бороться с перекосами тела, как при работе с одной гирей".
Выполняй без отдыха:
2 подъёма (clean)
1 жим (press)
3 фронтальных приседа (front squat)
Хочешь силу? Возьми тяжёлые гири. Мышцы? Работай каждую минуту в течение 10 минут. Выносливость? Лёгкие гири и 20 минут на максимум.
"Я разработал этот комплекс для американских футболистов, чтобы имитировать нагрузку во время матча", — поясняет Джон.
"Он развивает силу, устойчивость и взрывную мощь — всё, что нужно атлету".
Double clean
Начни с V-образного положения гирь. Сделай мах назад, используй мощный толчок бёдрами, чтобы "завести" гири в положение на груди.
Double press
Из позиции "на груди" выжми гири вверх. Ладони в конце — вперёд. Задействуется всё тело. Можно чередовать (seesaw press).
Double front squat
Держа гири на груди, присядь как можно ниже, сохраняя напряжение корпуса. Даже в верхней точке мышцы остаются в работе.
"Это упражнение ближе к спорту, чем классический фронтальный присед со штангой", — отмечает Джон.
Увеличенная нагрузка
Симметричная работа тела
Меньше травм за счёт равномерного распределения веса
Простота и доступность — можно тренироваться где угодно
Тренировка с двумя гирями даёт всё: силу, выносливость, плотность тела. Освоить её можно даже дома, и уже через неделю почувствовать, как включается каждый сантиметр тела.
Ги́ря - спортивный снаряд для силовых упражнений.
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