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Как всего три движения делают тело крепким, как броня

2:36
Спорт

Тренировки с гирями — это один из самых недооценённых способов прокачать тело по всем фронтам. При всей своей простоте этот снаряд помогает развивать силу, мышцы, координацию, выносливость и даже подвижность. А когда освоишь базу, можно просто добавить вторую гирю — и вывести тренировки на новый уровень.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Почему гири — это больше, чем просто вес

С гирями можно:

  • развить силу и мышечную массу

  • улучшить координацию и выносливость

  • проработать стабильность и мобильность

  • сделать сердце и лёгкие выносливее

А если добавить вторую гирю — возможности расширяются в разы.

"Жим двух гирь над головой — лучшее, что можно сделать с гирями", — говорит тренер и эксперт Дэн Джон.
"Двойной вес даёт симметрию — не приходится бороться с перекосами тела, как при работе с одной гирей".

Armour Building Complex — лучший комплекс с двумя гирями

Выполняй без отдыха:

  • 2 подъёма (clean)

  • 1 жим (press)

  • 3 фронтальных приседа (front squat)

Хочешь силу? Возьми тяжёлые гири. Мышцы? Работай каждую минуту в течение 10 минут. Выносливость? Лёгкие гири и 20 минут на максимум.

"Я разработал этот комплекс для американских футболистов, чтобы имитировать нагрузку во время матча", — поясняет Джон.
"Он развивает силу, устойчивость и взрывную мощь — всё, что нужно атлету".

Как начать: три базовых движения

  1. Double clean
    Начни с V-образного положения гирь. Сделай мах назад, используй мощный толчок бёдрами, чтобы "завести" гири в положение на груди.

  2. Double press
    Из позиции "на груди" выжми гири вверх. Ладони в конце — вперёд. Задействуется всё тело. Можно чередовать (seesaw press).

  3. Double front squat
    Держа гири на груди, присядь как можно ниже, сохраняя напряжение корпуса. Даже в верхней точке мышцы остаются в работе.

"Это упражнение ближе к спорту, чем классический фронтальный присед со штангой", — отмечает Джон.

В чём преимущества работы с двумя гирями

  • Увеличенная нагрузка

  • Симметричная работа тела

  • Меньше травм за счёт равномерного распределения веса

  • Простота и доступность — можно тренироваться где угодно

Тренировка с двумя гирями даёт всё: силу, выносливость, плотность тела. Освоить её можно даже дома, и уже через неделю почувствовать, как включается каждый сантиметр тела.

Уточнения

Ги́ря - спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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