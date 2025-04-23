В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы

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Когда-то он просто пёк хлеб. Сегодня — четырёхкратный чемпион мира по гребле и символ активного долголетия. Ричард Морган, 93-летний ирландец, стал живым доказательством того, что возраст — не приговор. Его история не просто вдохновляет — она рушит мифы о старении и становится предметом научных исследований.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

От пекаря к чемпиону: как всё началось

Морган начал заниматься греблей в 70 лет. Для большинства — возраст завершения активной жизни, для него — отправная точка. Всего за два десятилетия он не только вошёл в спорт, но и стал одним из сильнейших в мире в своей возрастной категории.

Его физическая форма настолько удивительна, что стала темой исследования, опубликованного в Journal of Applied Physiology.

Молодое тело — в 93 года

Учёные установили, что сердце, лёгкие и мышцы Моргана соответствуют показателям мужчины около сорока лет. При весе 76 кг он сохраняет 80% мышечной массы и лишь 15% жира — редкий показатель даже для молодых спортсменов. А во время 2000-метрового теста на гребном тренажёре его пульс достиг 153 ударов в минуту — уровень, который обычно фиксируют у профессионалов, намного младше его.

Секрет в режиме и дисциплине

Морган не полагается на генетику. Его ежедневный режим включает:

40 минут гребли несколько раз в неделю Регулярные силовые тренировки Белковую диету, в несколько раз превышающую рекомендованные нормы

По словам учёных, именно такая комбинация — кардио, силовая нагрузка и полноценное питание — помогает организму не только сохранять форму, но и адаптироваться к возрастным изменениям.

Разрушая мифы о старении

Многие по-прежнему верят, что в старости активность невозможна, а мышцы неизбежно ослабевают. История Моргана показывает обратное.

Специалисты подтверждают: даже в 70+ тело способно адаптироваться к физической нагрузке, наращивать мышечную массу и укреплять сердце — если регулярно работать над этим.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

