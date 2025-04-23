Сальса вместо таблеток: врачи рекомендуют плясать ради здоровья

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Уроки танцев могут оказаться эффективнее дорогих препаратов — по крайней мере, так утверждает специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Дуэйн Шмидт.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain танцы

По его словам, именно ритмичные движения под музыку способны укреплять сердце и снижать уровень холестерина, пишет "Чемпионат".

Движение как лекарство

Эксперт объяснил, что сердце нуждается в нагрузке так же, как и любая другая мышца тела. Ежедневные аэробные упражнения продолжительностью хотя бы 20-30 минут, по его мнению, способны значительно повысить выносливость организма и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему именно танцы

Шмидт считает, что такие направления, как сальса, вальс или танго, оказывают мощное комплексное воздействие на тело. Он подчёркивает: во время танцев усиливается циркуляция крови, благодаря чему сосуды естественным образом очищаются от вредных отложений, а обмен веществ приходит в норму.

В этом смысле танцы работают как профилактическое средство против повышенного холестерина и связанных с ним рисков.

Уточнения

Та́нец (через пол. tаniес, от нем. tanz) — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.

