Грация и сила: как занятия на пуантах делают ноги стройнее, а суставы — здоровее

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для многих женщин пуанты — не просто элемент балетного костюма, а символ грации и детской мечты. Однако за этой изящной оболочкой скрывается серьёзный тренировочный процесс, который, по словам экспертов, приносит заметную пользу телу.

Фото: commons.wikimedia.org by Lambtron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пуанты

Об этом рассказала эксперт Акулина Бахтурина, подчеркнув, что упражнения на пуантах — это не только про эстетику, но и про здоровье. По её словам, такая практика даёт сильный толчок развитию выносливости, баланса и контроля над телом, при этом тренировки доступны даже для новичков.

Польза начинается со стоп

По мнению Бахтуриной, занятия на пуантах способствуют укреплению мышц стоп и голеней, развивают гибкость и координацию, а также помогают создать изящную линию ноги. Помимо этого, упражнения положительно влияют на формирование свода стопы и подвижность суставов.

Отдельное внимание тренер уделяет профилактической пользе — по её словам, такие тренировки могут предотвратить плоскостопие, вальгусную деформацию и даже судороги.

"Важно, чтобы процесс был грамотно выстроен — только тогда он будет безопасным и эффективным", — отмечает она.

Балет без прошлого опыта — это возможно

Бахтурина подчеркивает, что упражнения адаптированы под любой уровень подготовки. Первые тренировки проходят на полу и у станка, чтобы научить базовой работе мышц и выработать правильные паттерны движения.

Только после этого ученики начинают осваивать базовые элементы уже в пуантах, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Пуа́нты — женские балетные туфли, неотъемлемая часть женского танца в классическом балете.

