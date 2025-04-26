Помолодеть на 10 лет за 8 тренировок: вот как заставить себя заниматься растяжкой

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Напряжение и зажимы в теле — особенно это касается мышц спины и шеи, жалобы на головные боли — частое явление в современных реалиях. Дело в том, что сейчас многие люди большую часть времени проводят в сидячем положении. Решением этой проблемы могут стать занятия растяжкой.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Стретчинг — это комплекс упражнений на растяжку. Его придумали в Швеции в середине прошлого века для профессиональных спортсменов.

Занимаясь стретчингом регулярно, вы поможете себе продлить ощущение бодрости и молодости, которое обычно пропадает с возрастом.

Чтобы начать заниматься стретчингом и не потерять мотивацию, помните, что нужно:

Эффективно разогревать тело перед растяжкой за счет качественной разминки и небольшой прокачки. Уделяйте внимание дыханию. Оно должно быть ровным и спокойным. Начните с простых упражнений и плавно их усложняйте, постепенно увеличивая амплитуду. Делайте плавные движения, чтобы контролировать болевые ощущения. Нельзя допускать резкой, острой и пульсирующей боли, пишет "СЭ". Регулярно ходите на занятия и придерживайтесь правильной техники. Не отвлекаться на телефон на тренировках.

Растяжку лучше сочетать с другими тренировками. Это позволит улучшить качество тела.

Уточнения

Стре́тчинг (от англ. stretching — «растягивание») — комплекс упражнений и методов, направленных на улучшение гибкости, развития качественной подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны независимо от возраста и степени развития гибкости.

