Красивые и подтянутые ноги за 15 минут: это упражнение прокачает на все 100 процентов

Фитнес-тренер рассказала об упражнение, которое поможет добиться подтянутых и красивых ног. Это разгибания в тренажере.
Квадрицепсы, или четырехглавая мышца бедра, состоят из четырех головок: прямой, латеральной, медиальной и промежуточной. Именно они важны для движения ног. Во время выполнения упражнения жим мышцы активируются, чтобы обеспечить мощность для выполнения движений.
"Одно из основных преимуществ упражнения — возможность сосредоточиться на квадрицепсах, эффективно проработать эту группу мышц отдельно от других", — цитирует "СЭ" фитнес-тренера Елену Соболь.
Чтобы выполнить упражнение:
Важно на первых порах не использовать слишком тяжелый вес.
Четырёхгла́вая мы́шца бедра́ (квадри́цепс, лат. Musculus quadriceps femoris) занимает всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра. Состоит из четырёх головок.
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