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Красивые и подтянутые ноги за 15 минут: это упражнение прокачает на все 100 процентов

1:41
Спорт

Фитнес-тренер рассказала об упражнение, которое поможет добиться подтянутых и красивых ног. Это разгибания в тренажере.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Квадрицепсы, или четырехглавая мышца бедра, состоят из четырех головок: прямой, латеральной, медиальной и промежуточной. Именно они важны для движения ног. Во время выполнения упражнения жим мышцы активируются, чтобы обеспечить мощность для выполнения движений.

"Одно из основных преимуществ упражнения — возможность сосредоточиться на квадрицепсах, эффективно проработать эту группу мышц отдельно от других", — цитирует "СЭ" фитнес-тренера Елену Соболь.

Чтобы выполнить упражнение:

  1. Убедитесь, что тренажер для разгибания ног правильно отрегулирован. Сиденье должно быть на таком уровне, чтобы колени находились на оси вращения машины, а валик располагался чуть выше щиколоток.
  2. Сядьте на тренажер, спина должна плотно прилегать к спинке. Ноги находятся в слегка согнутом положении, колени не выходят за границы тренажера.
  3. Закрепите ноги под валиком, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
  4. На вдохе начните медленно разгибать ноги, выпрямляя колени.
  5. Когда достигаете максимальной точки разгибания, задержитесь на секунду. Это позволит активировать квадрицепсы.
  6. На выдохе медленно и контролируемо верните ноги в исходное положение, сохраняя напряжение в квадрицепсах.
  7. Сделайте от 8 до 12 повторений, с отдыхом между подходами.

Важно на первых порах не использовать слишком тяжелый вес.

Уточнения

Четырёхгла́вая мы́шца бедра́ (квадри́цепс, лат. Musculus quadriceps femoris) занимает всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра. Состоит из четырёх головок.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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