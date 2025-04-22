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Революция в Наполи, ждите суперпереворота: найдено официальное подтверждение

1:40
Спорт

Сезон "Наполи" продолжает идти в гору, учитывая текущее положение в лиге. Сейчас "скуадра адзурри" имеет равное с "Интером" количество очков — 71, поэтому скудетто на волоске как никогда. Теперь еще и стали известны ключевые подробности покупки известного футболиста.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

"Наполи" выбрал Судаков: есть официальное подтверждение.

Клуб готов создать очень важный трансферный ход. После разочарования, которое постигло в январе, руководство хочет вернуться в центр внимания. За последние несколько часов действительно появились важные подробности о старой цели: Георгии Судакове.

Игрок, о котором идет речь, принадлежит донецкому "Шахтеру", но в ближайшие месяцы его подпишет топ-клуб. Контакты с "Наполи" сейчас очень частые, но за последние несколько часов появились важные новости. Кстати, генеральный директор клуба Сергей Палкин сделал несколько заявлений "Give Me Sport", говоря о возможном переходе футболиста.

"Мы ведем переговоры с командой, с которой заключим сделку на очень выгодных условиях. Если сделка не состоится, мы найдем новый клуб. На данный момент я могу сказать, что Судаков мог бы играть в Серии А или Премьер-Лиге", — заявил Палкин.

Речь идет о клубе "Наполи". Фактически, на данный момент "скуадра адзурри" находится в выгодном положении для покупки полузащитника. Контакты очень продвинуты, но необходимо достичь важного экономического соглашения.

Уточнения

«На́поли» (итал. Società Sportiva Calcio Napoli, произношение [ˈnaːpoli]) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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