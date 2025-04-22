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Джокович запрыгивает в последний вагон: у него остался один шанс на титул Большого шлема

1:26
Спорт

Легенда сербского тенниса Новак Джокович выиграл 24 титула Большого шлема — больше, чем любой другой теннисист в истории. Но он не выигрывал турниров в этой категории с 2023 года.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

В 2024 году Джоковичу не удалось побороться за трофей. Теперь серб стремится завоевать свой 25-й титул, что будет одним из самых сложных испытаний в его карьере.

На завершающем этапе карьеры Новак стремится к 25-му титулу Большого шлема.

Бывшие американские теннисисты Джон Изнер и Стив Джонсон считают, что именно на Уимблдоне у Джоковича наибольшие шансы на успех в турнире Большого шлема.

"Я бы сказал, что Уимблдон станет для него лучшим шансом, если он сможет пройти первую неделю, одержав несколько побед подряд, и ему повезет с жеребьевкой в четвертьфинале и полуфинале", — отметил Джонсон в подкасте "Nothing major".

Джон Изнер добавил, что похоже, у Джоковича осталось два шанса выиграть турнир Большого шлема до конца карьеры.

"Он стареет, с каждым годом это становится все сложнее. Похоже, что 2025 год — его последний шанс выиграть турнир Большого шлема, это будет либо Уимблдон, либо Открытый чемпионат США", — сказал Изнер.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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