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Умерла одна из величайших легенд аргентинского футбола

1:00
Спорт

Бывший вратарь и многолетний телекомментатор Уго Гатти в 80-летнем возрасте погиб в результате уличного несчастного случая, который потребовал операции на бедре.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Почти через два месяца, проведенных в больнице, у Гатти развилась инфекция, которая осложнила его выздоровление и в конечном итоге стоила жизни.

Этот футболист является рекордсменом по количеству проведенных матчей в чемпионате Аргентины — целых 765 матчей.

Уго Гатти войдет в историю как игрок, игравший до 44 лет, но не сумевший оставить заметный след в истории сборной Аргентины и упустивший возможность стать чемпионом мира на чемпионате мира 1978 года на родной земле.

Прозванный "Безумцем" за свои экстравагантные выступления, Гатти дважды выигрывал Кубок Либертадорес с "Бока Хуниорс", а также трижды становился чемпионом Аргентины.

Уточнения

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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