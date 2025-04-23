Чермен Валиев раскрыл секрет своего успеха после скандала на чемпионате Европы

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Албанский борец Чермен Валиев, который чуть не подрался с российским судьей на чемпионате Европы по борьбе, выразил свою благодарность. Валиев, родившийся в России и теперь представляющий сборную другой страны, успешно завершил споры вокруг своей персоны.

Фото: commons.wikimedia.org by Artur Andrzej, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Бокс

На чемпионате континента по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг он стал чемпионом. Однако на церемонии награждения у него возник жаркий спор с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили, который закончился дракой. Российский чиновник проявил уважение к Валиеву и надел на него медаль, пишет казахское издание 1bol.kz.

Валиев поблагодарил многих людей за поддержку и отметил, что журналисты также звонят ему, чтобы прояснить его точку зрения. Он попросил всех не усложнять ситуацию искусственно.

Валиев подчеркнул, что он, прежде всего, российский и осетинский борец, и в настоящее время представляет Албанию. Передача спортивного гражданства, по его словам, произошла в прошлом году в рамках действующих правил.

"Я очень благодарен Михаилу Мамиашвили и всему руководству Федерации спортивной борьбы России. "Они всегда поддерживали меня и помогали мне расти в спорте — и когда я менял гражданство, и до этого", — сказал Валиев.

Валиев также заявил, что как спортсмен он старается сохранять спокойствие и сдержанность вне спортивной арены и не желает подобных конфликтов.

Напомним, что на церемонии награждения Чермена Валиева на чемпионате Европы по борьбе, проходившем в Словакии с 7 по 14 апреля, Михаил Мамиашвили обвинил его в "предательстве", что привело к дальнейшему напряжению между ними.

Уточнения

Чермен Ахсарбекович Валиев (род. 10 декабря 1998, Северная Осетия) — албанский и российский борец вольного стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2024 года, чемпион Европы 2025 года, чемпион Европы среди юниоров, чемпион и призёр первенств мира среди молодёжи, победитель и призёр всероссийских и международных турниров.



Михаил Гера́зиевич Мамиашви́ли (род. 21 ноября 1963, Конотоп, Сумская область, Украинская ССР, СССР) — советский борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР (1988), Заслуженный тренер СССР и России (1992), президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

