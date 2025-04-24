Когда жара помогает: 7 процентов изменений в похудении происходит при различных температурах

Американские учёные сделали вывод, что мотивация у снижению веса падает, когда температура на улице опускается ниже 20°C.
При температуре выше 25°C опрошенные люди чаще старались придерживаться ЗОЖ: больше тренировались и увеличивали долю фруктов и овощей в рационе. Больше всех зависимыми от погоды становились люди с ожирением.
Один из учёных отметил, что переход от самого холодного дня к самому теплому приводит к изменению поведения человека примерно на 7 процентов.
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!