Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю
От землетрясения до шедевра: узнайте историю самой красивой набережной Италии
Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда
Моментальная заправка и огромный пробег: новая технология от японского гиганта Toyota
Ванная без ремонта, но со стилем: приёмы от интерьерного стилиста
Крионика по-русски: тела под Москвой и мечта о вечной жизни
Два такта свободы: мотоциклы Минск, Восход, Ява
Какой альбом The Beatles Пол Маккартни считает своим любимым
Пятно от отбеливателя? Вот как спасти одежду, пока не поздно

Сильная и красивая спина за 20 минут: эти упражнения можно делать дома без тяжелого инвентаря

1:49
Спорт

Многие люди страдают от болей в спине, а некоторых не устраивает их фигура из-за выпирающего живота или неправильной осанки. Все дело в позвоночнике. Чтобы живот не выпирал, грудь была более подтянутой, а спина ровной, нужно качать мышцы. Валерий Васильев, спортивный врач, рассказал Pravda. Ru, как сделать это не выходя из дома.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Самое простое упражнение — наклоны стоя. Работают мышцы ног, задняя поверхность бедра, ягодицы, затем подключается спина.
Это безопасное упражнение, которое можно начинать ещё с детского возраста, считает врач.

"Отличное упражнение "лодочка", выполнять его нужно на животе, то есть мы приподнимаем руки, ноги, голову над полом, лёжа на животе. Это статическое изометрическое упражнение на глубокие мышцы спины", — рассказал врач.

Васильев добавил, что мы рассматриваем позвоночник как трёхмерную систему: передняя, задняя и две боковые поверхности. Спина — это ещё и крепкий пресс.

"Если у человека есть протрузии, все упражнения нужно делать с осторожностью после консультации с доктором. Если нет острого какого-то болевого синдрома, то их можно делать в той амплитуде, которая, не вызывает неприятных ощущений. Например, растяжки. В норме человек должен достать до пола, не сгибая колени", — рассказал врач.

Рекомендуется, как отметил Васильев, заниматься каждый день по 20-30 минут.

Приседания тоже хорошо прорабатывают мышцы всего тела, но нужно учитывать проблемы с суставами. В таком случае нужно заниматься после консультации с травматологом или с реабилитологом.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Сама развалилась или помогли? К чему привели реформы Горбачёва в советской экономике
Невидимая ошибка, которая добавляет годы: в чём сила старящего стиля
Мульча, перекопка и терпение: как одолеть бессмертные одуванчики
Бунт, любовь и философия: 5 кошачьих характеров, которые вас удивят
ТОП-5 фирменных блюд советской столовой, которые помнят до сих пор
Сильная и красивая спина за 20 минут: эти упражнения можно делать дома без тяжелого инвентаря
Что ест Индия, но не США: простой ингредиент, связанный с долголетием
Почему Михаил Ефремов стал затворником и не выходит на улицу
Круизы стали опасными: врач объяснил, почему стоит дважды подумать перед бронированием
Под Африкой нашли остатки другой планеты — как они туда попали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.