Сильная и красивая спина за 20 минут: эти упражнения можно делать дома без тяжелого инвентаря

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Многие люди страдают от болей в спине, а некоторых не устраивает их фигура из-за выпирающего живота или неправильной осанки. Все дело в позвоночнике. Чтобы живот не выпирал, грудь была более подтянутой, а спина ровной, нужно качать мышцы. Валерий Васильев, спортивный врач, рассказал Pravda. Ru, как сделать это не выходя из дома.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Самое простое упражнение — наклоны стоя. Работают мышцы ног, задняя поверхность бедра, ягодицы, затем подключается спина.

Это безопасное упражнение, которое можно начинать ещё с детского возраста, считает врач.

"Отличное упражнение "лодочка", выполнять его нужно на животе, то есть мы приподнимаем руки, ноги, голову над полом, лёжа на животе. Это статическое изометрическое упражнение на глубокие мышцы спины", — рассказал врач.

Васильев добавил, что мы рассматриваем позвоночник как трёхмерную систему: передняя, задняя и две боковые поверхности. Спина — это ещё и крепкий пресс.

"Если у человека есть протрузии, все упражнения нужно делать с осторожностью после консультации с доктором. Если нет острого какого-то болевого синдрома, то их можно делать в той амплитуде, которая, не вызывает неприятных ощущений. Например, растяжки. В норме человек должен достать до пола, не сгибая колени", — рассказал врач.

Рекомендуется, как отметил Васильев, заниматься каждый день по 20-30 минут.

Приседания тоже хорошо прорабатывают мышцы всего тела, но нужно учитывать проблемы с суставами. В таком случае нужно заниматься после консультации с травматологом или с реабилитологом.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

