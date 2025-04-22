Бывший президент России рекомендует чешскому хоккеисту Гашеку быть аккуратнее и посетить психиатра

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Чешский хоккеист Доминик Гашек пожаловался, что бывший президент России Дмитрий Медведев "угрожал убить его". На что получил ответ от зампреда совбеза России. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Government of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев рекомендует чешскому спортсмену "аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах".

Ранее Гашек заявил, что написал в МОК и ИИХФ, что "бывший президент России Медведев угрожал убить" его.

После рекорда хоккеиста Александра Овечкина Медведев в своем канале в Telegram съязвил о вероятной реакции чешского хоккеиста, известного своими антироссийскими заявлениями и критиковавшего НХЛ за участие россиян в матчах, написав, что теперь стоит ждать его суицида.

"Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования", — отметил помощник Медведева Олег Осипов.

Уточнения

До́миник Га́шек (чеш. Dominik Hašek; 29 января 1965, Пардубице, Чехословакия) — чехословацкий и чешский хоккеист, выступавший на позиции вратаря, двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион.

