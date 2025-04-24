Валерий Гладилин раскрыл секрет победы Зенита над Химками: что скрывают футбольные аналитики

Бывший тренер московского "Динамо" Валерий Гладилин после матча 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором петербургский клуб "Зенит" одержал победу над подмосковными "Химками", сообщил, что команда под руководством Сергея Семака должна радоваться своему успеху.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч Спартак - Зенит

Гладилин отметил, что "Химки" — это неплохая команда.

"У "Химок" хорошая команда, хороший тренер, по-футбольному это неплохая команда. Есть организационные вопросы, проблемы с финансами. Но ребята вышли и сыграли в футбол, причем достойно", — сказал Гладилин.

Для "Зенита", по словам Гладилина, было важно не упустить победу, хотя они могли, как ЦСКА, потерять очки, пишет Газета.Ru.

Матч, прошедший на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 20 апреля, завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит Лусиано Гондой на 22-й минуте.

После 25 туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками, отставая на два балла от лидирующего "Краснодара". "Химки" с 23 очками находятся на 12-й позиции.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.



«Хи́мки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Российской премьер-лиге.

