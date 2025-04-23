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Никакой дорожки и абонемента: новое кардио, которое можно делать где угодно

1:30
Спорт

Если вы думаете, что эффективная кардиотренировка требует полчаса пота и тяжелого дыхания — есть хорошие новости. Всё можно упростить.

Ходьба по лестнице
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Ходьба по лестнице

Новое исследование показало, что интенсивные подъёмы по лестнице — это один из самых доступных и быстрых способов прокачать сердечно-сосудистую систему. Причём буквально за несколько минут в день.

Что делали участницы

В эксперименте участвовали женщины, которые вели малоподвижный образ жизни. Им предложили выполнять 3 серии подъёмов по лестнице: по 20 или 60 секунд каждая. Включая разминку и заминку, вся тренировка занимала менее 10 минут.

И что в итоге

Даже при такой короткой нагрузке участницы показали серьёзные улучшения в работе сердца и лёгких. Это доказывает: не нужно тратить полдня в зале, чтобы получить эффект.

"Подъём по лестнице — это тренировка, которую можно делать где угодно: дома, на работе, даже в торговом центре", — говорит профессор кинезиологии Университета Макмастера Мартин Гибала.

Почему это работает

Краткие всплески интенсивной нагрузки активизируют дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Такой формат особенно удобен тем, у кого нет времени или желания ходить в зал.

И главное — никаких специальных условий. Всего несколько минут на лестнице могут стать твоей новой кардионагрузкой.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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