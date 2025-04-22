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Бей тревогу, но мягко: 8 телесных практик, которые заменяют психотерапию

2:45
Спорт

Если спортзал вызывает у тебя больше тревоги, чем радости, не переживай. Существует множество других способов справиться с внутренним напряжением и вернуть ощущение контроля над собой. Главное — выбрать то, что тебе по душе. Вот проверенные практики, которые легко встраиваются в обычный день.

Девушка в наушниках
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка в наушниках

Прогулки на свежем воздухе

  • Нет ничего лучше старой доброй прогулки, особенно среди природы. Движение, зелень и воздух творят чудеса: снижают уровень тревоги, улучшают настроение, стимулируют выработку эндорфинов. Это тот самый момент, когда "просто пройтись" — действительно совет по делу.

Дыхательные практики

  • Один из самых быстрых способов справиться с тревогой — подышать правильно. Метод "4-7-8" работает просто: вдохни на 4 счёта, задержи дыхание на 7 и медленно выдохни на 8. Несколько таких циклов — и ты уже чувствуешь себя спокойнее.

Медитация и осознанность

  • Сконцентрируйся на моменте здесь и сейчас. Медитация помогает отпустить навязчивые мысли и тревожные сценарии. Пять минут в тишине — и голова уже не гудит. Главное — регулярность. Это как зарядка для мозга.

Йога и растяжка

  • Йога — это не только про гибкость, но и про уравновешенность. Она сочетает движение, дыхание и внимание к телу. Даже простая растяжка снимает зажимы и помогает почувствовать, как напряжение постепенно уходит.

Музыкотерапия

  • Включи спокойную музыку с плавным ритмом. Такой фон замедляет дыхание и помогает нервной системе "отпустить" тревогу. Можно даже составить свой плейлист антистресса.

Прогрессивная мышечная релаксация

  • Суть — последовательно напрягать и расслаблять разные группы мышц. Это помогает научиться чувствовать, где в теле прячется стресс, и постепенно снимать зажимы.

Йога-нидра

  • Глубокая релаксация под аудиогид — отличная практика перед сном. Йога-нидра помогает полностью расслабить тело и "перезагрузить" нервную систему. Отлично помогает тем, у кого тревожные мысли мешают уснуть.

Ароматерапия

  • Эфирные масла лаванды, бергамота, иланг-иланга создают атмосферу уюта и умиротворения. Капля в аромалампу или на подушку — и ты словно оказываешься в спа-салоне у себя дома.

Итог

Не обязательно потеть в спортзале, чтобы победить тревогу. Главное — найти свой способ выдохнуть и почувствовать себя лучше. И да, делать это регулярно.

Уточнения

Медита́ция - ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений .

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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