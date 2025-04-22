Опасный фитнес-хак из TikTok: почему нельзя обезболиваться перед тренировкой

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В соцсетях набирает популярность спорная практика: принимать ибупрофен до тренировки. Мол, помогает избежать боли в мышцах и тренироваться усерднее. Но врачи и тренеры предупреждают: это не просто вредная привычка — она может стать серьёзной угрозой для здоровья.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equate_Ibuprofen_Pills_and_Meijer_Aceteminophen_Caplets.JPG by ParentingPatch Таблетки

Почему это стало трендом

Идея проста: обезболивающее до зала — и можно работать на максимум. Некоторые утверждают, что так легче переносить нагрузку, особенно при DOMS (отсроченной мышечной боли). Но подавляя сигнал тревоги, вы рискуете не заметить, что перетрудились.

Что происходит в организме

Ибупрофен — это не просто "таблетка от боли". Он влияет на воспалительные процессы, а вместе с ними — и на восстановление мышц после нагрузки.

Приём препарата до тренировки может:

Ухудшить регенерацию тканей.

Замедлить рост мышц.

Увеличить нагрузку на желудок и почки.

Скрыть микроповреждения, которые требуют отдыха.

Вред сильнее пользы

Если цель — прогресс и здоровье, ибупрофен до тренировки не помощник, а враг. Организм должен чувствовать усталость и боль, чтобы правильно восстанавливаться и адаптироваться. Подавляя эти сигналы, вы обманываете себя — и ставите под удар не только мышцы, но и внутренние органы.

Лучше выбирать натуральные способы восстановления: сон, белки, растяжка, массаж и разумные нагрузки.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

