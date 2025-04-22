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Грыжа и спорт: что можно, что нельзя и что действительно помогает

2:20
Спорт

Грыжа межпозвоночного диска — это не приговор. Своевременная физическая активность может не только облегчить боль, но и существенно ускорить восстановление. Разберёмся, как упражнения помогают справиться с этим заболеванием и какие методы наиболее эффективны.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Что такое межпозвоночная грыжа и почему она возникает

Межпозвоночная грыжа возникает, когда внутреннее ядро диска выходит за пределы фиброзного кольца, оказывая давление на нервные окончания. Основные причины — возрастные изменения, малоподвижный образ жизни, неправильная осанка и чрезмерные физические нагрузки. Чаще всего грыжи образуются в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Роль физической активности в лечении

Лечебная физкультура (ЛФК) является ключевым элементом консервативного лечения грыжи. Упражнения помогают:

  • Укрепить мышцы спины и кора, снижая нагрузку на позвоночник.
  • Улучшить гибкость и подвижность, уменьшая болевые ощущения.
  • Стимулировать кровообращение и обмен веществ в поражённой области.

Важно помнить, что упражнения должны быть подобраны индивидуально и выполняться под контролем специалиста.

Эффективные упражнения при грыже

Среди рекомендуемых упражнений:

  • "Полукобра" и "Кобра" — мягкое прогибание спины для растяжения позвоночника.
  • "Кошка" — чередование прогибов и выгибов спины для улучшения гибкости.
  • "Птица-собака" — укрепление мышц кора и улучшение баланса.

Эти упражнения помогают снизить давление на межпозвоночные диски и укрепить поддерживающие мышцы.

Что следует избегать

При грыже противопоказаны:

  • Резкие скручивания и наклоны.
  • Подъём тяжестей.
  • Прыжки и бег.

Такие действия могут усилить давление на позвоночник и усугубить состояние.

Заключение

Грыжа межпозвоночного диска требует комплексного подхода к лечению. Физическая активность, подобранная с учётом индивидуальных особенностей пациента, играет важную роль в восстановлении и предотвращении рецидивов. Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом или специалистом по ЛФК.

Уточнения

Гры́жа — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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