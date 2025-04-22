Забудь про зал: эта тренировка сожжет всё лишнее прямо дома

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер под ником Artemsambobjj в беседе с Men Today назвал упражнения, которые помогают проработать проблемные зоны.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Он порекомендовал включить в тренировку отжимания, подъемы с локтей, приведение бедра к корпусу, выседы, складку и "стульчик".

Тренер пояснил, что упражнение "стульчик" выполняется у стены: нужно прижаться к ней спиной, медленно опуститься до положения, при котором бедра будут параллельны полу, и задержаться в этой позиции на 30 секунд.

По словам эксперта, такая тренировка задействует все тело и особенно удобна для выполнения в выходные дни. Он также отметил, что несмотря на свою простоту, этот комплекс является достаточно интенсивным.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

