Сон как лекарство: эта поза помогает мышцам восстанавливаться быстрее

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Бодибилдер и пауэрлифтер Стэн Эффердинг, представляющий Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса, рассказал в интервью Men Today, в какой позе сон помогает мышцам восстанавливаться лучше всего.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

По его словам, оптимальной считается поза на спине, так как она создает условия для полноценного восстановления.

Однако он уточнил, что эта поза может не подойти лифтерам с очень толстой шеей, особенно если они страдают от апноэ во сне — состояния, при котором возникают паузы в дыхании во время сна.

Мнение Эфферинга подтвердил специалист по психическому здоровью Эндрю Э. Колски. Он добавил, что сон на спине помогает сохранять позвоночник в естественном положении и улучшает доставку кислорода и питательных веществ к поврежденным мышцам.

Кроме того, такая поза снижает риск сдавливания нервов и защищает восстанавливающиеся мышцы и суставы от лишнего давления и скручивания.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

