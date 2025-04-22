Сон как лекарство: эта поза помогает мышцам восстанавливаться быстрее

Бодибилдер и пауэрлифтер Стэн Эффердинг, представляющий Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса, рассказал в интервью Men Today, в какой позе сон помогает мышцам восстанавливаться лучше всего.
По его словам, оптимальной считается поза на спине, так как она создает условия для полноценного восстановления.
Однако он уточнил, что эта поза может не подойти лифтерам с очень толстой шеей, особенно если они страдают от апноэ во сне — состояния, при котором возникают паузы в дыхании во время сна.
Мнение Эфферинга подтвердил специалист по психическому здоровью Эндрю Э. Колски. Он добавил, что сон на спине помогает сохранять позвоночник в естественном положении и улучшает доставку кислорода и питательных веществ к поврежденным мышцам.
Кроме того, такая поза снижает риск сдавливания нервов и защищает восстанавливающиеся мышцы и суставы от лишнего давления и скручивания.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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