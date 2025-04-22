Подтянутое тело за пару недель: вот что советуют профессионалы

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today поделилась рекомендациями, которые помогут быстро привести тело в форму к лету.
По её словам, первым шагом к трансформации должен стать быстрый набор мышечной массы. Для этого подойдут упражнения с утяжелением — например, подтягивания с дополнительным весом дают особенно заметный результат.
Также специалистка посоветовала работать над гибкостью, так как это улучшает эластичность мышц и подвижность суставов, делая тело более функциональным и устойчивым к травмам.
В числе обязательных рекомендаций Ротач назвала включение в каждый тренировочный день 2-3 упражнения с акцентом на эксцентрическую фазу движения. Это, по её словам, усиливает мышечную работу и помогает эффективнее прокачивать силу.
Наконец, экспертка подчеркнула важность комплексных тренировок, охватывающих все группы мышц. Она объяснила, что такие занятия активируют метаболизм и позволяют организму сжигать больше калорий даже в состоянии покоя — эффект может сохраняться до 72 часов после тренировки.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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