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Подтянутое тело за пару недель: вот что советуют профессионалы

1:13
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today поделилась рекомендациями, которые помогут быстро привести тело в форму к лету.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

По её словам, первым шагом к трансформации должен стать быстрый набор мышечной массы. Для этого подойдут упражнения с утяжелением — например, подтягивания с дополнительным весом дают особенно заметный результат.

Также специалистка посоветовала работать над гибкостью, так как это улучшает эластичность мышц и подвижность суставов, делая тело более функциональным и устойчивым к травмам.

В числе обязательных рекомендаций Ротач назвала включение в каждый тренировочный день 2-3 упражнения с акцентом на эксцентрическую фазу движения. Это, по её словам, усиливает мышечную работу и помогает эффективнее прокачивать силу.

Наконец, экспертка подчеркнула важность комплексных тренировок, охватывающих все группы мышц. Она объяснила, что такие занятия активируют метаболизм и позволяют организму сжигать больше калорий даже в состоянии покоя — эффект может сохраняться до 72 часов после тренировки.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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