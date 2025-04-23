Осанка и ножки будут как у балерины: просто выполняй эти простые упражнения

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Хореограф перечислила упражнения из балета, которые сейчас часто применяют в фитнес-индустрии. Они помогают прокачать икры и улучшить осанку. У балерин всегда точёные фигуры, невероятная выносливость, сила и грация в каждом движении. Вот какие подходы в тренировках можно позаимствовать у них.

Фото: commons.wikimedia.org by Ewa Krasucka TW-ON, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балет

Разминка — это ключевой момент в тренировке. Для балетных упражнений особенно важно подготовить суставы, растянуть мышцы и улучшить кровообращение.

Плие — одно из самых универсальных упражнений в балете. Его можно выполнять в разных позициях.

Релеве развивает икроножные мышцы и улучшает осанку. Оно заключается в подъёме на носки и удержании этой позиции.

Батман жете — это подъём ноги вперёд, в сторону или назад. Упражнение помогает улучшить координацию и укрепить корпус. Оно работает не только на развитие мышц ног, но и на гармоничную осанку и плавность движений, пишет "Чемпионат".

Пор де бра — это плавные, изящные движения корпуса и рук, которые выполняются в сочетании с наклонами и поворотами. Упражнение помогает укрепить спину, плечевые и грудные мышцы.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

