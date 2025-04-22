Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц
Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать
Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу
Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы
Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто
Доллар на дне: что стоит за его падением до минимального уровня с 2022 года
Где на кухне мёду не место — и почему это важно

Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес

0:35
Спорт

Жительница Канады рассказала, что ей даже не пришлось прикладывать усилия для того, чтобы сбросить 36 килограмм всего за 12 месяцев.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Блогерша Тина Богарт утверждает, она не сидела на изнуряющих диетах и не тренировалась каждый день в зале. Секрет её похудения в пеших прогулках и умеренном дефиците калорий.

Блогерша ввела в привычку гулять по несколько часов каждый день в комфортном для неё темпе, пишет "Чемпионат".

Богарт советует найти хобби, сходить на прогулку, убрать в доме.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет объёмных волос: парикмахер раскрыл простой трюк, который сделает вашу укладку пышной
Красота и стиль
Секрет объёмных волос: парикмахер раскрыл простой трюк, который сделает вашу укладку пышной Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Последние материалы
Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц
Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать
Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу
Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес
Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы
Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто
Доллар на дне: что стоит за его падением до минимального уровня с 2022 года
Где на кухне мёду не место — и почему это важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.