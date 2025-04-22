Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес

Жительница Канады рассказала, что ей даже не пришлось прикладывать усилия для того, чтобы сбросить 36 килограмм всего за 12 месяцев.
Блогерша Тина Богарт утверждает, она не сидела на изнуряющих диетах и не тренировалась каждый день в зале. Секрет её похудения в пеших прогулках и умеренном дефиците калорий.
Блогерша ввела в привычку гулять по несколько часов каждый день в комфортном для неё темпе, пишет "Чемпионат".
Богарт советует найти хобби, сходить на прогулку, убрать в доме.
Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.
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