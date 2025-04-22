Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес

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Жительница Канады рассказала, что ей даже не пришлось прикладывать усилия для того, чтобы сбросить 36 килограмм всего за 12 месяцев.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Блогерша Тина Богарт утверждает, она не сидела на изнуряющих диетах и не тренировалась каждый день в зале. Секрет её похудения в пеших прогулках и умеренном дефиците калорий.

Блогерша ввела в привычку гулять по несколько часов каждый день в комфортном для неё темпе, пишет "Чемпионат".

Богарт советует найти хобби, сходить на прогулку, убрать в доме.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

