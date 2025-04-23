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Как начать бегать и не бросить: три секрета фитнес-тренера, которые работают

2:52
Спорт

Весной многие решают начать бегать, но зачастую это увлечение быстро заканчивается. Как поддержать желание человека продолжать заниматься бегом? На эти вопросы в беседе с Pravda.Ru ответил фитнес-диретор World Class Калиниград Евгений Мосалёв.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Во-первых, важно понять, почему именно бег привлекает вас. Это поможет сформулировать внутреннюю мотивацию и станет мощным стимулом для продолжения занятий.

"Для начала нужно определиться, почему именно бег, чтобы вообще изначально сформулировать свою внутреннюю мотивацию, что это не случайная генерация идей, а то, что прямо осознанно, именно с помощью бега какие-то цели достигните. Это поможет себя мотивировать", — сказал Мосалёв.

Во-вторых, можно найти единомышленников, которые будут поддерживать вас в стремлении к здоровому образу жизни. Участие в группе с тренером — отличный вариант. В таких компаниях обычно есть тренеры, которые организуют тренировки, следят за правильностью выполнения упражнений и безопасностью.

"Есть тренеры, которые вокруг себя собирают единомышленников, и по определенному расписанию бегают. Что хорошо, если есть и тренер в этой компании. Они используют определенные упражнения. Помимо того, что просто бегать, они разбирают, как это правильно делать, как это безопасно делать, как это эффективно делать. Таким образом есть некая беговая тренировка, состоящая из разминки, каких-то технических нюансов и непосредственно бега, потом еще и заминка", — рассказал эксперт.

Такой подход позволяет заниматься эффективно и безопасно, добавил он.

"Причем, очень многие такие группы не являются коммерческими. Это не требует никаких финансовых вложений. Просто достаточно найти такой кружок и ходить. Так как там собраны единомышленники, все друг друга поддерживают и уже вроде как неловкослиться оттуда. Это гораздо перспективнее, чем самому бегать", — выразил уверенность Мосалёв.

Если вы предпочитаете заниматься самостоятельно, важно выбрать подходящее покрытие. Специализированные покрытия на стадионах гораздо комфортнее и безопаснее для суставов, мышц и связок, чем асфальт или бетон. Мягкое покрытие снижает риск травм и улучшает результаты, добавил фитнес-тренер.

Таким образом, три ключевых аспекта для успешного бега: компания, мотивация и условия. Занятия должны приносить удовольствие. Чтобы поддерживать мотивацию, можно вести дневник тренировок и фиксировать изменения в весе, объёмах тела и самочувствии. Это поможет отслеживать прогресс и поддерживать интерес к бегу.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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