Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки

Подход к тренировкам можно разнообразить и изменить благодаря большому фитнес-мячу, на котором можно сидеть или лежать. Чтобы им пользоваться, не обязательно быть спортсменом: все, что вам нужно, — это немного места в гостиной, желание попробовать и несколько минут в день.
Тренировки с фитнес-мячом — это не просто вопрос стиля или удобства. Настоящее преимущество заключается в контролируемой нестабильности: даже самые простые упражнения становятся более эффективными, поскольку тело должно стабилизировать себя, глубоко активируя мышцы, которые мы часто игнорируем.
Плюсы фитбола: он мягкий и безопасный, не напрягает суставы; улучшает равновесие и координацию;
5 эффективных упражнений с мячом:
Упражнение тонизирует пресс, улучшает равновесие, защищает спину.
Как это сделать:
Сделайте 2 подхода по 12-15 повторений.
Упражнение укрепляет ноги и ягодицы, защищает колени.
Как это сделать:
Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений.
Упражнение тренирует весь корпус (пресс, спину, плечи)
Как это сделать:
Постепенно увеличивайте время в планке.
Упражнение укрепляет поясницу, улучшает осанку.
Как это сделать:
Сделайте 2 подхода по 10-12 повторений.
Упражнение укрепляет ягодицы и подколенные сухожилия.
Как это сделать:
Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений.
Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок.
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