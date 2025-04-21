Растяжка не решит проблему напряженных мышц: лучше попробуйте следовать этим советам

Если мышца или сустав напряжены, то растяжка, как правило, становится первым шагом людей. На первый взгляд, такой подход имеет смысл, но эксперт по механике движения говорит, что это может быть не лучшим курсом действий. Существует много других потенциальных результатов и косвенных причин, по которым мышца может стать напряженной.
Подсказка в том, что если вы ее растягиваете, а напряженность продолжает возвращаться, то растяжка не решает ее.
Попробуйте "импульсную растяжку" вместо классических статических упражнений. Это просто означает растягивание мышцы до ее конечного диапазона движения, позволяя ей слегка сократиться и оттянуться, а затем повторяя это несколько раз.
Статическая растяжка использует GTO для запуска релаксации. Импульсная растяжка использует мышечные веретена — рецепторы растяжения, которые ощущают изменение длины мышцы и могут, следовательно, вызвать ее сокращение.
Во-первых, регулярно отрывайтесь от рабочего стола в течение рабочего дня и подвергайте свое тело разнообразным движениям во всех трех плоскостях движения.
Во-вторых, используйте силовые упражнения для развития силы и устойчивости с помощью широкого диапазона движений — "Овладейте диапазоном движения".
В-третьих, используйте импульсную растяжку для улучшения гибкости суставов, не разблокируя конечные диапазоны движения, прежде чем вы сможете полностью контролировать и стабилизировать их.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.