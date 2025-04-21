Ноги станут крепкими как сталь: лучшие упражнения на икры для бегунов

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Независимо от того, наматываете ли вы километры по тротуару, тропе или беговой дорожке, ваши икроножные мышцы будут подвергаться серьезной нагрузке.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Эти трудолюбивые мышцы поглощают силу и толкают вас вперед, но им не часто уделяют должного внимания. Независимо от расстояния, силовые тренировки могут иметь большое значение. Они способствуют профилактике травм, помогают вам бежать быстрее и повышают выносливость.

Делайте по три подхода следующих движений:

Подъем пяток стоя x 8 повторений Подъем пяток на жиме ногами x 8 повторений Подъем пяток на одной ноге x 8 повторений Подъем пяток сидя x 8 повторений

Для этой программы вам понадобится доступ в спортзал, так как в ней используются машина Смита, скамья и тренажер для подъема на носки сидя.

Эти упражнения задействуют все три основные мышцы голени: икроножную, камбаловидную и подошвенную.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.

