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Ноги станут крепкими как сталь: лучшие упражнения на икры для бегунов

1:04
Спорт

Независимо от того, наматываете ли вы километры по тротуару, тропе или беговой дорожке, ваши икроножные мышцы будут подвергаться серьезной нагрузке.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Эти трудолюбивые мышцы поглощают силу и толкают вас вперед, но им не часто уделяют должного внимания. Независимо от расстояния, силовые тренировки могут иметь большое значение. Они способствуют профилактике травм, помогают вам бежать быстрее и повышают выносливость.

Делайте по три подхода следующих движений:

  1. Подъем пяток стоя x 8 повторений
  2. Подъем пяток на жиме ногами x 8 повторений
  3. Подъем пяток на одной ноге x 8 повторений
  4. Подъем пяток сидя x 8 повторений

Для этой программы вам понадобится доступ в спортзал, так как в ней используются машина Смита, скамья и тренажер для подъема на носки сидя.

Эти упражнения задействуют все три основные мышцы голени: икроножную, камбаловидную и подошвенную.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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