Ноги станут крепкими как сталь: лучшие упражнения на икры для бегунов

Независимо от того, наматываете ли вы километры по тротуару, тропе или беговой дорожке, ваши икроножные мышцы будут подвергаться серьезной нагрузке.
Эти трудолюбивые мышцы поглощают силу и толкают вас вперед, но им не часто уделяют должного внимания. Независимо от расстояния, силовые тренировки могут иметь большое значение. Они способствуют профилактике травм, помогают вам бежать быстрее и повышают выносливость.
Делайте по три подхода следующих движений:
Для этой программы вам понадобится доступ в спортзал, так как в ней используются машина Смита, скамья и тренажер для подъема на носки сидя.
Эти упражнения задействуют все три основные мышцы голени: икроножную, камбаловидную и подошвенную.
Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.