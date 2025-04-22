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Чемпионат РПЛ стал настоящей драмой: Булыкин раскрыл главный секрет интриги

1:39
Спорт

Бывший нападающий сборной России и экс-футболист Дмитрий Булыкин, который сейчас занимается политикой, отметил, что нынешний чемпионат Российской премьер-лиги стал более интересным, чем предыдущий сезон, когда победитель определился только в последнем туре.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Матч Спартак - Зенит

Булыкин предположил, что борьба за чемпионство будет продолжаться до самого последнего тура. По его мнению, даже самые сильные команды будут допускать ошибки и терять очки, но у всех участников чемпионата останется шанс на успешное завершение сезона.

Он также подчеркнул, что большого разрыва между лидерами не будет, и судьба титула решится в заключительных матчах. Именно эта особенность, по словам Булыкина, делает российский чемпионат увлекательным и интригующим, пишет Газета.Ru.

"Большого отрыва ни у кого не будет, поэтому все будет решаться в концовочке. Этим, наверное, и интересен наш чемпионат — сейчас интрига держится до самого последнего тура, а не как раньше, когда "Зенит" выигрывал турнир за пять-шесть туров до конца", — напомнил Булыкин.

После 25 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Краснодар" с 55 очками. "Зенит" идет вторым с 53 очками, а московский "Спартак" занимает третье место с 50 баллами. За ними следуют ЦСКА (48 очков), "Динамо" (46 очков) и "Локомотив" (44 очка). "Зенит" побеждал в РПЛ в шести последних сезонах.

Уточнения

Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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