Владимир Пономарев о состоянии Зенита: Ребятам нужен отдых, но это уже проблема Семака

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 25-го тура РПЛ, где "Зенит" обыграл "Химки", заявил, что команда под руководством Сергея Семака могла упустить победу.
Пономарев отметил, что "Зенит" — сильная команда, но игроки выглядят несколько уставшими.
"Зенит" — команда очень приличная, но ребятам не хватает свежести. Надо давать футболистам отдых, но здесь уже пускай Семак соображает", — сказал Пономарев.
Пономарев также высоко оценил атаку "Зенита", отметив, что предстоящие матчи будут захватывающими. По его мнению, победа со счетом 1:0 была заслуженной, так как команда не пропустила, хотя могла пропустить, учитывая состояние защиты, пишет Газета.Ru.
Встреча на "Газпром Арене" завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Лусиано Гонду на 22-й минуте.
После 25 туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками, отставая на два балла от лидирующего "Краснодара". "Химки" находятся на 12-й строчке с 23 очками.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
Владимир Алексеевич Пономарёв (род. 18 февраля 1940, Москва, РСФСР, СССР) — советский футболист, защитник.
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