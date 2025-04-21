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Таблетка для похудения: новое вещество помогает сжигать жир и повышать выносливость — без спорта

1:26
Спорт

Звучит как фантастика, но учёные уже близки к тому, чтобы заменить спорт… таблеткой. Речь идёт о новом веществе SLU-PP-332, которое заставляет организм думать, будто он тренируется — даже если человек просто сидит на диване.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

Как это работает

Новое соединение имитирует физиологические процессы, запускаемые при физических нагрузках. Оно активирует метаболические пути, которые обычно включаются во время тренировки. В результате организм начинает сжигать жир и повышать выносливость — без фактического движения.

В чём польза

Исследования показывают, что у животных, получавших SLU-PP-332, наблюдалось:

  • Ускорение обмена веществ.
  • Активное сжигание жировых запасов.
  • Повышение уровня энергии и выносливости.

Учёные утверждают, что эффект сопоставим с тем, который даёт регулярная физическая нагрузка.

Неужели спорт больше не нужен

Несмотря на перспективы, "таблетка для похудения" не позиционируется как полная замена физической активности. Скорее — как поддержка для тех, кто не может заниматься спортом по состоянию здоровья или возрасту.

Также она может стать подспорьем для борьбы с ожирением и метаболическими нарушениями. Главное — дождаться завершения клинических испытаний на людях.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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