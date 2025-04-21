Таблетка для похудения: новое вещество помогает сжигать жир и повышать выносливость — без спорта

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Звучит как фантастика, но учёные уже близки к тому, чтобы заменить спорт… таблеткой. Речь идёт о новом веществе SLU-PP-332, которое заставляет организм думать, будто он тренируется — даже если человек просто сидит на диване.

Фото: https://www.freepik.com Таблетка от боли

Как это работает

Новое соединение имитирует физиологические процессы, запускаемые при физических нагрузках. Оно активирует метаболические пути, которые обычно включаются во время тренировки. В результате организм начинает сжигать жир и повышать выносливость — без фактического движения.

В чём польза

Исследования показывают, что у животных, получавших SLU-PP-332, наблюдалось:

Ускорение обмена веществ.

Активное сжигание жировых запасов.

Повышение уровня энергии и выносливости.

Учёные утверждают, что эффект сопоставим с тем, который даёт регулярная физическая нагрузка.

Неужели спорт больше не нужен

Несмотря на перспективы, "таблетка для похудения" не позиционируется как полная замена физической активности. Скорее — как поддержка для тех, кто не может заниматься спортом по состоянию здоровья или возрасту.

Также она может стать подспорьем для борьбы с ожирением и метаболическими нарушениями. Главное — дождаться завершения клинических испытаний на людях.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

