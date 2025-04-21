До тренировки, после или на ночь — когда протеин даст результат

Кажется, ответ очевиден — после тренировки. Но если копнуть глубже, всё зависит от целей, времени приёма пищи и даже от графика дня. Разберёмся, когда лучше выпить протеиновый коктейль, чтобы извлечь из него максимум пользы.
Самое популярное решение — пить протеин сразу после тренировки. И не зря: в течение часа после нагрузки мышцы активно впитывают питательные вещества. Это время называют "белковым окном". В этот период белок усваивается быстрее и эффективнее, помогая восстановлению и росту мышц.
Но если ты давно не ел — например, прошло 4 часа с последнего приёма пищи, — выпей коктейль за 30-60 минут до тренировки. Это даст организму аминокислоты, предотвратит распад мышц и обеспечит устойчивость к нагрузке.
Хочешь поработать над восстановлением ночью? Выбирай медленно усваиваемый казеин перед сном. Он питает мышцы аминокислотами до утра и снижает ночной катаболизм.
А в целом ориентируйся на 1,4-2 г белка на каждый килограмм веса в сутки — этого достаточно для активного восстановления.
Протеин — не волшебный порошок, а часть системы. Но при грамотном подходе он действительно помогает быстрее восстановиться, сохранить мышцы и прогрессировать.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.