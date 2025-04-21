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До тренировки, после или на ночь — когда протеин даст результат

Спорт

Кажется, ответ очевиден — после тренировки. Но если копнуть глубже, всё зависит от целей, времени приёма пищи и даже от графика дня. Разберёмся, когда лучше выпить протеиновый коктейль, чтобы извлечь из него максимум пользы.

Спорт, женщина
Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, женщина

После тренировки

Самое популярное решение — пить протеин сразу после тренировки. И не зря: в течение часа после нагрузки мышцы активно впитывают питательные вещества. Это время называют "белковым окном". В этот период белок усваивается быстрее и эффективнее, помогая восстановлению и росту мышц.

До тренировки

Но если ты давно не ел — например, прошло 4 часа с последнего приёма пищи, — выпей коктейль за 30-60 минут до тренировки. Это даст организму аминокислоты, предотвратит распад мышц и обеспечит устойчивость к нагрузке.

Перед сном

Хочешь поработать над восстановлением ночью? Выбирай медленно усваиваемый казеин перед сном. Он питает мышцы аминокислотами до утра и снижает ночной катаболизм.

Сколько белка нужно

  • До тренировки: 20-30 г.
  • После: 25-40 г.
  • Перед сном (казеин): 30-40 г.

А в целом ориентируйся на 1,4-2 г белка на каждый килограмм веса в сутки — этого достаточно для активного восстановления.

С чем лучше пить

  • С водой: если хочешь снизить калорийность.
  • С молоком: если цель — набор массы. Так напиток станет сытнее и вкуснее.

Протеин — не волшебный порошок, а часть системы. Но при грамотном подходе он действительно помогает быстрее восстановиться, сохранить мышцы и прогрессировать.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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