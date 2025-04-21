Фигура мечты начинается с формулы: рассчитай свой дефицит калорий прямо сейчас

Кажется, что для того, чтобы сжигать калории, нужно часами потеть в спортзале. Но на деле наш организм работает как двигатель: он тратит энергию даже тогда, когда мы просто сидим. И понять, сколько калорий уходит в день, важно не только тем, кто хочет похудеть.
Даже в состоянии полного покоя тело активно: работает сердце, дышат лёгкие, обновляются клетки. На это уходит базовый обмен веществ (BMR). В среднем:
Эти цифры — не предел. Они увеличиваются, если вы ведёте активный образ жизни.
Когда к базовому обмену добавляется движение — прогулки, уборка, тренировки — расход растёт:
Но всё индивидуально. Возраст, рост, вес и даже то, сколько вы спите, влияют на эти цифры.
Чтобы узнать точную потребность, можно воспользоваться специальными формулами или онлайн-калькуляторами. Они учитывают:
Такой расчёт особенно полезен тем, кто хочет сбросить вес или наоборот — набрать.
Для снижения веса нужен дефицит калорий — тратить больше, чем потребляешь. Уменьшение на 500-1000 ккал в день помогает терять около 0,5-1 кг в неделю. Главное — не голодать, а снижать калорийность разумно.
Путь к здоровому телу не обязательно начинается с жёсткой диеты — иногда достаточно просто разобраться, сколько энергии тебе действительно нужно.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.