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Фигура мечты начинается с формулы: рассчитай свой дефицит калорий прямо сейчас

2:05
Спорт

Кажется, что для того, чтобы сжигать калории, нужно часами потеть в спортзале. Но на деле наш организм работает как двигатель: он тратит энергию даже тогда, когда мы просто сидим. И понять, сколько калорий уходит в день, важно не только тем, кто хочет похудеть.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Что такое базовый обмен

Даже в состоянии полного покоя тело активно: работает сердце, дышат лёгкие, обновляются клетки. На это уходит базовый обмен веществ (BMR). В среднем:

  • У женщин — от 1200 до 1500 ккал в сутки.
  • У мужчин — от 1500 до 1800 ккал.

Эти цифры — не предел. Они увеличиваются, если вы ведёте активный образ жизни.

Физическая активность и калории

Когда к базовому обмену добавляется движение — прогулки, уборка, тренировки — расход растёт:

  • Женщины при умеренной активности тратят 1800-2200 ккал.
  • Мужчины — 2200-2800 ккал.

Но всё индивидуально. Возраст, рост, вес и даже то, сколько вы спите, влияют на эти цифры.

Как рассчитать свою норму

Чтобы узнать точную потребность, можно воспользоваться специальными формулами или онлайн-калькуляторами. Они учитывают:

  • Пол.
  • Возраст.
  • Массу тела.
  • Уровень активности.

Такой расчёт особенно полезен тем, кто хочет сбросить вес или наоборот — набрать.

Хочешь похудеть — создай дефицит

Для снижения веса нужен дефицит калорий — тратить больше, чем потребляешь. Уменьшение на 500-1000 ккал в день помогает терять около 0,5-1 кг в неделю. Главное — не голодать, а снижать калорийность разумно.

Путь к здоровому телу не обязательно начинается с жёсткой диеты — иногда достаточно просто разобраться, сколько энергии тебе действительно нужно.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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