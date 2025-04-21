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Тело в шоке, мышцы в восторге: эффективная утиная ходьба с весом

1:57
Спорт

Если ищешь упражнение, которое за раз задействует спину, пресс, плечи, таз и квадрицепсы — встречай overhead duck walk, или "утиная ходьба с весом над головой". Это не просто упражнение, а настоящее испытание на силу, координацию и подвижность.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Почему это стоит попробовать

По словам физиотерапевта W. Zach Smith из HIDEF Physical Therapy, овладение этим движением приносит солидную отдачу:

  • укрепляется корпус

  • усиливается спина

  • растёт сила плеч и ног

  • тренируется устойчивость позвоночника

Хотя конкретных исследований по overhead duck walk немного, подобные упражнения с переносом веса, как farmer walk, доказано улучшают способность тела выдерживать нагрузку и усиливают стабильность.

Как выполнять упражнение дома

  1. Поставь перед собой гантель или другое отягощение.

  2. Сядь в глубокий присед: ноги широко, носки наружу, колени — тоже в стороны.

  3. Подними вес над головой.

  4. Начинай идти вперёд, ставя на землю сначала пятку.

  5. Сделай 5-10 шагов, отдохни и повтори ещё 2-3 подхода.

Не забывай адаптировать количество повторений и вес под свой уровень.

Советы новичкам

Перед началом убедись, что у тебя достаточно подвижности, чтобы удерживать глубокий присед. Проверь это, удерживаясь за столешницу и опускаясь вниз. Если это получается — переходи к работе с верхом: сделай несколько жимов над головой и оцени, комфортно ли тебе держать вес в этом положении.

"Начни без веса. Потом — с лёгким. И только потом увеличивай нагрузку.", — советует физиотерапевт Смит.

Это особенно важно, если у тебя ограниченная мобильность плеч — в таком случае можно легко перегрузить ротаторную манжету плеча.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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