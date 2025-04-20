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Хочешь результат, но без зала? Это упражнение убирает дряблость и формирует фигуру

2:08
Спорт

Колени — та часть тела, о которой мы редко задумываемся, пока не замечаем, как они "предают" возраст или прошлые попытки похудеть. Даже если ты сбросила лишнее, зона над коленями часто остаётся проблемной: здесь накапливается жир, а кожа теряет упругость. Но не всё потеряно!

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Спортивная девушка

Есть упражнение, которое способно вернуть стройность ногам — и при этом приятно удивить результатами для ягодиц. Оно простое, не требует оборудования и идеально подходит для домашней тренировки.

Почему стоит тренировать зону коленей

  • Подтянутые колени визуально делают ноги стройнее.
  • Жировая ловушка над коленями не уходит сама, без движения.
  • Эта зона быстро выдаёт возраст, особенно в коротких юбках.
  • Бонус: укрепляются мышцы ягодиц, что улучшает силу и форму нижней части тела.

Лёгкое упражнение, которое работает

  • Встань на четвереньки. Подложи под колени коврик или полотенце, чтобы не было дискомфорта.
  • Подними правую ногу вверх, согнув её в колене под прямым углом.
  • Потянись носком вверх, как будто хочешь коснуться потолка. Затем вернись в положение прямого угла.
  • Повтори 20 раз, после чего задержи ногу в верхней точке на 20-30 секунд.
  • Выполни то же самое с левой ногой. При желании сделай второй круг.

Альтернативный вариант

Разнообразь тренировку, выполнив подъем ноги в сторону, а не вверх. Действуй так же:

  • Отведи согнутую ногу вбок, до уровня параллели с корпусом.
  • Повтори 20-30 раз.
  • Задержи в верхней точке на 30 секунд.

Так ты проработаешь наружную поверхность бедра и ещё активнее включишь ягодицы.

Регулярность — главное условие успеха. Выполняй это упражнение 3-4 раза в неделю, и очень скоро ты заметишь: ноги стали подтянутыми, колени выглядят моложе, а ягодицы — более упругими. Всё это — без спортзала, прямо дома.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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