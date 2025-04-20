Хочешь результат, но без зала? Это упражнение убирает дряблость и формирует фигуру

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Колени — та часть тела, о которой мы редко задумываемся, пока не замечаем, как они "предают" возраст или прошлые попытки похудеть. Даже если ты сбросила лишнее, зона над коленями часто остаётся проблемной: здесь накапливается жир, а кожа теряет упругость. Но не всё потеряно!

Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Спортивная девушка

Есть упражнение, которое способно вернуть стройность ногам — и при этом приятно удивить результатами для ягодиц. Оно простое, не требует оборудования и идеально подходит для домашней тренировки.

Почему стоит тренировать зону коленей

Подтянутые колени визуально делают ноги стройнее.

Жировая ловушка над коленями не уходит сама, без движения.

Эта зона быстро выдаёт возраст, особенно в коротких юбках.

Бонус: укрепляются мышцы ягодиц, что улучшает силу и форму нижней части тела.

Лёгкое упражнение, которое работает

Встань на четвереньки. Подложи под колени коврик или полотенце, чтобы не было дискомфорта.

Подними правую ногу вверх, согнув её в колене под прямым углом.

Потянись носком вверх, как будто хочешь коснуться потолка. Затем вернись в положение прямого угла.

Повтори 20 раз, после чего задержи ногу в верхней точке на 20-30 секунд.

Выполни то же самое с левой ногой. При желании сделай второй круг.

Альтернативный вариант

Разнообразь тренировку, выполнив подъем ноги в сторону, а не вверх. Действуй так же:

Отведи согнутую ногу вбок, до уровня параллели с корпусом.

Повтори 20-30 раз.

Задержи в верхней точке на 30 секунд.

Так ты проработаешь наружную поверхность бедра и ещё активнее включишь ягодицы.

Регулярность — главное условие успеха. Выполняй это упражнение 3-4 раза в неделю, и очень скоро ты заметишь: ноги стали подтянутыми, колени выглядят моложе, а ягодицы — более упругими. Всё это — без спортзала, прямо дома.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

