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Минус 300 калорий за полчаса: что портит велотренировки и как это исправить

3:19
Спорт

Полчаса на велосипеде — и минус 300 калорий. Увлекательно, полезно, эффективно. Но всё это работает только при одном условии: ты катаешься безопасно и с умом. Без подготовки даже обычная прогулка может обернуться болью в мышцах, перегрузкой или травмой. Ниже — краткий гайд, как сделать велоспорт приятным и безопасным, особенно если ты только начинаешь.

Велосипед
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Велосипед

1. Проверка велосипеда перед выездом

Это правило №1. Особенно если катаетесь с детьми — в США ежегодно около 300 000 детей получают травмы на велосипеде, 10 000 из них попадают в больницу. Проверь:

  • Размер велосипеда: в положении стоя между рамой и телом должно быть 2-3 см свободного пространства.

  • Тормоза: должны работать без сбоев.

  • Шины: не должны быть спущены.

  • Цепь: смазана и не скрипит.

  • Отражатели и фонари обязательны — даже днём.

2. Экипировка — это не шутки

  • Надевай яркую одежду, чтобы быть заметным на дороге.

  • Никакой мешковатой одежды — она может попасть в цепь.

  • Шлем, налокотники и наколенники — must have для новичков.

  • Одежда с UPF-защитой убережёт от ожогов, если катаешься долго.

3. Разминка перед поездкой

Перед тем как вскочить в седло, удели 10 минут разминке. А затем начни педалировать в спокойном темпе. Это подготовит мышцы и суставы, улучшит координацию, снизит риск травмы. Для серьёзных заездов — полноценная 20-минутная разминка с чередованием темпов.

4. Не забывай пить

Пей по чуть-чуть каждые 15 минут. Не надо заливаться литрами. После тяжёлой тренировки — восполни электролиты. Вне тренировок — супы, вода, свежие соки. Кофе и чай — не считаются.

5. Защити себя от солнца

  • Используй крем с высоким SPF и обновляй каждые 2 часа.

  • Не забывай про уши, шею и заднюю поверхность ног.

  • Очки и UPF-одежда — отличные инвестиции.

6. Поддерживай себя правильно

Примеры полезных перекусов и блюд:

  • Смузи со шпинатом и бананом

  • Энергетические шары с орехами и мёдом

  • Омлет с лососем

  • Овсянка с ягодами

7. Следи за нагрузкой

Не гонись за километрами — "мусорные мили" не улучшают форму. Используй пульсометр: формула "220 минус возраст" — это базовый ориентир. Лучше — узнать свой пороговый пульс у специалиста.

8. Дополняй велотренировки

Смешивай велопоездки с:

  • Упражнениями на пресс и спину

  • Тренажёрами типа степпера или гребли

  • Силовой нагрузкой на ноги

  • Днями отдыха — они обязательны

9. Велосипед для похудения: советы

  • Не переедай после коротких поездок — достаточно перекуса.

  • Не путай жажду с голодом.

  • Маленькие порции и меньше сахара после тренировки.

  • Больше клетчатки, белка и ярких овощей.

  • Убери алкоголь — в нём только лишние калории.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx "быстрый" и pes "нога") — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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