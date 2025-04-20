Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий

С лишним весом в США сталкиваются три из четырёх человек. У трети из них — ожирение. Но мало кто задумывается, что почти всегда рядом с этой проблемой идёт другая — бессонница. Исследования CDC показывают: от нарушений сна страдают от 50 до 70 миллионов взрослых американцев.
Связь между весом и сном коварна: одно усугубляет другое. Бессонница приводит к набору веса, а ожирение вызывает проблемы со сном. Борьба с одной из этих бед бессмысленна — их нужно устранять вместе.
К счастью, есть простые напитки, которые готовятся за пару минут и работают сразу в двух направлениях: улучшают сон и запускают сжигание жира.
Снимает отёки, регулирует сахар, запускает жиросжигание.
Огурец выводит лишний жир и восстанавливает щелочной баланс.
Имбирь улучшает пищеварение и снижает уровень кортизола.
Лимон очищает организм, снижает давление и помогает при лишнем весе.
Как готовить:
Смешайте в блендере 5-10 ломтиков огурца с кожурой, 1 ст. л. тёртого имбиря, 6 унций воды и сок одного лимона. Пейте сразу после приготовления.
Успокаивает, регулирует уровень сахара, действует как лёгкое снотворное.
Вишнёвый сок богат мелатонином и помогает уснуть.
Алоэ улучшает обмен веществ и обладает антиоксидантным эффектом.
Как готовить:
Смешайте 2-4 унции вишнёвого сока, 1 унцию сока алоэ и 8 унций холодной воды.
Успокаивает нервы и запускает ночной метаболизм.
Молоко содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает уснуть.
Мёд усиливает эффект триптофана.
Мускатный орех помогает расслабиться, а также стимулирует обмен веществ.
Как готовить:
Подогрейте 1 стакан молока (можно растительного). Добавьте 1-2 ч. л. мёда и щепотку свежего тёртого мускатного ореха (не больше ⅛ ч. л.).
Запускает пищеварение и контролирует уровень сахара в крови.
Яблоки помогают расщеплять жиры и уменьшают воспаления.
Псиллиум чистит кишечник и снижает холестерин.
Корица регулирует глюкозу и ускоряет обмен веществ.
Как готовить:
Измельчите 1 яблоко с кожурой и 1 стакан воды в блендере. Добавьте 2 ч. л. псиллиума и ¼ ч. л. корицы. Выпейте сразу и дополнительно запейте стаканом воды.
Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.