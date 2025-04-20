Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий

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С лишним весом в США сталкиваются три из четырёх человек. У трети из них — ожирение. Но мало кто задумывается, что почти всегда рядом с этой проблемой идёт другая — бессонница. Исследования CDC показывают: от нарушений сна страдают от 50 до 70 миллионов взрослых американцев.

Фото: commons.wikimedia.org by JD, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яблочный сок

Связь между весом и сном коварна: одно усугубляет другое. Бессонница приводит к набору веса, а ожирение вызывает проблемы со сном. Борьба с одной из этих бед бессмысленна — их нужно устранять вместе.

Что можно выпить перед сном, чтобы похудеть и выспаться

К счастью, есть простые напитки, которые готовятся за пару минут и работают сразу в двух направлениях: улучшают сон и запускают сжигание жира.

1. Огурец, лимон и имбирь

Снимает отёки, регулирует сахар, запускает жиросжигание.

Огурец выводит лишний жир и восстанавливает щелочной баланс.

Имбирь улучшает пищеварение и снижает уровень кортизола.

Лимон очищает организм, снижает давление и помогает при лишнем весе.

Как готовить:

Смешайте в блендере 5-10 ломтиков огурца с кожурой, 1 ст. л. тёртого имбиря, 6 унций воды и сок одного лимона. Пейте сразу после приготовления.

2. Вишня и алоэ вера

Успокаивает, регулирует уровень сахара, действует как лёгкое снотворное.

Вишнёвый сок богат мелатонином и помогает уснуть.

Алоэ улучшает обмен веществ и обладает антиоксидантным эффектом.

Как готовить:

Смешайте 2-4 унции вишнёвого сока, 1 унцию сока алоэ и 8 унций холодной воды.

3. Молоко, мускатный орех и мёд

Успокаивает нервы и запускает ночной метаболизм.

Молоко содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает уснуть.

Мёд усиливает эффект триптофана.

Мускатный орех помогает расслабиться, а также стимулирует обмен веществ.

Как готовить:

Подогрейте 1 стакан молока (можно растительного). Добавьте 1-2 ч. л. мёда и щепотку свежего тёртого мускатного ореха (не больше ⅛ ч. л.).

4. Яблоко, псиллиум и корица

Запускает пищеварение и контролирует уровень сахара в крови.

Яблоки помогают расщеплять жиры и уменьшают воспаления.

Псиллиум чистит кишечник и снижает холестерин.

Корица регулирует глюкозу и ускоряет обмен веществ.

Как готовить:

Измельчите 1 яблоко с кожурой и 1 стакан воды в блендере. Добавьте 2 ч. л. псиллиума и ¼ ч. л. корицы. Выпейте сразу и дополнительно запейте стаканом воды.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

