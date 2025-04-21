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Как правильно подготовить тело к лету: секреты по питанию, тренировкам и даже гигиене

2:26
Спорт

С приходом тепла многие начинают готовиться к лету, стремясь привести тело в порядок. Для этого важно подходить к процессу правильно и постепенно. Катерина Лебедева, специалист по дезодорантам бренда Rexona, поделилась советами, которые помогут достичь желаемой формы.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

По словам эксперта, правильное питание - основа здорового тела. Весной рацион должен включать свежие овощи и фрукты, а вот сахар и быстрые углеводы лучше ограничить. Важно следить за балансом белков, жиров и углеводов. Белки — основной материал для мышц, их можно получить из курицы, рыбы, яиц и бобовых. Жиры необходимы организму, их источники — авокадо, оливковое масло и жирная рыба. Углеводы лучше выбирать сложные, такие как овсянка, коричневый рис и хлеб грубого помола.

Для тех, кто не хочет считать калории, можно использовать метод тарелки, посоветовала Лебедева. Это способ визуально контролировать порции, разделив тарелку на части: половина — овощи, четверть — белок, четверть — углеводы. Этот метод помогает избежать переедания и спонтанных перекусов.

Весна — отличное время для начала тренировок на свежем воздухе, уверена специалист. Такие занятия полезны для физического и ментального здоровья. Они стимулируют обмен веществ, обогащают кровь кислородом и улучшают настроение. Важно подобрать правильную спортивную форму, которая будет дышащей и обеспечит терморегуляцию, пишет Газета.Ru.

"Контролировать нагрузку поможет фитнес-браслет: он будет отслеживать различные виды физической активности, шаги, бег, плавание, велосипедную езду и мотивировать двигаться больше", — добавила Лебедева.

Не забывайте о гигиене, напомнила эксперт. Спортивную форму нужно стирать после каждой тренировки, а антиперспиранты с микрокапсулами защитят от неприятных запахов и обеспечат комфорт. Для чувствительной кожи выбирайте средства с гипоаллергенной формулой.

После тренировок важно восстанавливаться. Отдых, растяжка, массаж и полноценный сон (7-8 часов в сутки) помогут мышцам восстановиться и улучшат самочувствие.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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