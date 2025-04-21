Марцел Личка раскрыл секрет победы Динамо над Рубином — что сказал тренер про футбольного бога

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка после победы над казанским "Рубином" в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил удовлетворение результатом матча.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Марцел Личка

Личка отметил, что рад победе, и подчеркнул, что команде удалось набрать три важных очка. В перерыве встречи он обратил внимание на медлительность в игре в пас и попросил игроков ускорить темп, чтобы "Рубин" не успевал за быстрыми атаками "Динамо".

Тренер также призвал нападающих проявлять больше инициативы и завершать атаки, а не ждать указаний от тренера на скамейке запасных.

По словам Лички, футболисты должны принимать решения самостоятельно, ведь это не видеоигра.

"В конце матча нам очень повезло, что соперник попал в штангу со свободного удара, мы сами себе привезли эту ситуацию. Футбольный бог оказался на нашей стороне", — добавил Личка, которого цитирует Газета.Ru.

Судьба матча решилась в концовке: на 90-й минуте Мирлинд Даку был удалён с поля, а уже в добавленное время "Динамо" забило победный гол. Этот промах со штрафного удара, который не попал в створ, стал ключевым моментом встречи.



Игра в Москве завершилась со счётом 3:1 в пользу "Динамо". Ярослав Гладышев вывел команду вперёд на 23-й минуте, но уже через две минуты Руслан Безруков восстановил равновесие. На 61-й минуте Гладышев снова поразил ворота "Рубина", поставив точку в матче.



После этой победы "Динамо" поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. "Рубин" остался на восьмой строчке с 36 очками.

Уточнения

Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер, главный тренер московского «Динамо».



«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

