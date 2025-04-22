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Эффективный фитнес: эти 4 упражнения не дадут вам набрать вес

1:30
Спорт

Избавиться от лишних килограммов можно с помощью спорта, это всем известно. Но процесс похудения можно ускорить благодаря правильно подобранным упражнения. Фитнес-тренер Елена Соболь перечислила некоторые из них.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

Берпи

Как делать?

  1. Встать прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Присесть и положить руки на пол перед собой.
  3. Перепрыгнуть назад в упор лежа (планка). Сделать отжимание.
  4. Вернуться в позицию приседа и прыгнуть вверх, вытягивая руки над головой.
  5. Сделать 10 повторений, перерыв 60 секунд и снова повторить упражнение.

Прыжки на месте

Как делать?

  1. Встать прямо, ноги вместе, руки вдоль тела.
  2. Прыгнуть, раздвигая ноги в стороны и поднимая руки над головой.
  3. Вернуться в исходное положение. Повторять упражнение на протяжении 30-60 секунд.

Выпады

Как делать?

  1. Встать прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Шагнуть вперед одной ногой, опуская заднее колено почти до пола.
  3. Вернуться в исходное положение и выполнить то же самое движение другой ногой.
  4. Выполнить три подхода по 10 повторений на каждую ногу, пишет "СЭ".

Альпинист

Как делать?

  1. Встать в планку.
  2. Быстро и поочередно подтянуть колени к груди, как будто вы карабкаетесь.
  3. Делать упражнение в течение 30-45 секунд.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом или с утяжелением, используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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