Эффективный фитнес: эти 4 упражнения не дадут вам набрать вес

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Избавиться от лишних килограммов можно с помощью спорта, это всем известно. Но процесс похудения можно ускорить благодаря правильно подобранным упражнения. Фитнес-тренер Елена Соболь перечислила некоторые из них.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка тренируется

Берпи

Как делать?

Встать прямо, ноги на ширине плеч. Присесть и положить руки на пол перед собой. Перепрыгнуть назад в упор лежа (планка). Сделать отжимание. Вернуться в позицию приседа и прыгнуть вверх, вытягивая руки над головой. Сделать 10 повторений, перерыв 60 секунд и снова повторить упражнение.

Прыжки на месте

Как делать?

Встать прямо, ноги вместе, руки вдоль тела. Прыгнуть, раздвигая ноги в стороны и поднимая руки над головой. Вернуться в исходное положение. Повторять упражнение на протяжении 30-60 секунд.

Выпады

Как делать?

Встать прямо, ноги на ширине плеч. Шагнуть вперед одной ногой, опуская заднее колено почти до пола. Вернуться в исходное положение и выполнить то же самое движение другой ногой. Выполнить три подхода по 10 повторений на каждую ногу, пишет "СЭ".

Альпинист

Как делать?

Встать в планку. Быстро и поочередно подтянуть колени к груди, как будто вы карабкаетесь. Делать упражнение в течение 30-45 секунд.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом или с утяжелением, используемое для развития мышц ног.

