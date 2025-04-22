Эффективный фитнес: эти 4 упражнения не дадут вам набрать вес

Избавиться от лишних килограммов можно с помощью спорта, это всем известно. Но процесс похудения можно ускорить благодаря правильно подобранным упражнения. Фитнес-тренер Елена Соболь перечислила некоторые из них.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется
Берпи
Как делать?
Встать прямо, ноги на ширине плеч.
Присесть и положить руки на пол перед собой.
Перепрыгнуть назад в упор лежа (планка). Сделать отжимание.
Вернуться в позицию приседа и прыгнуть вверх, вытягивая руки над головой.
Сделать 10 повторений, перерыв 60 секунд и снова повторить упражнение.
Прыжки на месте
Как делать?
Встать прямо, ноги вместе, руки вдоль тела.
Прыгнуть, раздвигая ноги в стороны и поднимая руки над головой.
Вернуться в исходное положение. Повторять упражнение на протяжении 30-60 секунд.
Выпады
Как делать?
Встать прямо, ноги на ширине плеч.
Шагнуть вперед одной ногой, опуская заднее колено почти до пола.
Вернуться в исходное положение и выполнить то же самое движение другой ногой.
Выполнить три подхода по 10 повторений на каждую ногу, пишет "СЭ".
Альпинист
Как делать?
Встать в планку.
Быстро и поочередно подтянуть колени к груди, как будто вы карабкаетесь.
Делать упражнение в течение 30-45 секунд.
Уточнения
Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом или с утяжелением, используемое для развития мышц ног.