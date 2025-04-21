Тайное оружие бодибилдеров: это упражнение прокачает спину по-максимуму

Многие любители фитнес-клубов знают упражнение из старой школы бодибилдинга — пуловер, которое потеряло популярность с годами. Это изолированное упражнение для проработки верхней части спины. Очень зря многие его недооценивают.
При его выполнении работает верхняя часть спины и незначительно нагружаются грудные мышцы и трицепсы. Пуловер направлен скорее на растяжку, чем на рост мышц. Также упражнение помогает скорректировать осанку.
Фитнес-тренер Елена Соболь советует делать его в конце тренировки, чтобы утомить мышцы и дать им стимул для роста, пишет "СЭ".
Техника выполнения пуловера с гантелью
Кроме того, это упражнение можно делать в кроссовере, с блином или штангой.
Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.
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