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Тайное оружие бодибилдеров: это упражнение прокачает спину по-максимуму

1:36
Спорт

Многие любители фитнес-клубов знают упражнение из старой школы бодибилдинга — пуловер, которое потеряло популярность с годами. Это изолированное упражнение для проработки верхней части спины. Очень зря многие его недооценивают.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

При его выполнении работает верхняя часть спины и незначительно нагружаются грудные мышцы и трицепсы. Пуловер направлен скорее на растяжку, чем на рост мышц. Также упражнение помогает скорректировать осанку.

Фитнес-тренер Елена Соболь советует делать его в конце тренировки, чтобы утомить мышцы и дать им стимул для роста, пишет "СЭ".

Техника выполнения пуловера с гантелью

  1. Лягте на скамью поперек, так, чтобы верхняя часть спины и голова находились на скамье, а ноги стояли на полу.
  2. Держите одну гантель обеими руками, захватив ее за один конец (ладони должны быть направлены вверх).
  3. Поднимите гантель над грудью, руки должны быть слегка согнуты в локтях. На вдохе медленно опустите гантель за голову, сохраняя локти слегка согнутыми.
  4. Двигайтесь до тех пор, пока не почувствуете растяжение в грудных и широчайших мышцах.
  5. На выдохе медленно поднимите гантель обратно в исходное положение, контролируя движение. Сосредоточьтесь на работе грудных и широчайших мышц.
  6. Выполните необходимое количество повторений, сохраняя правильную технику.

Кроме того, это упражнение можно делать в кроссовере, с блином или штангой.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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