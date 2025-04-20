Роботы вышли на пробежку: состоялся первый марафон с гуманоидами

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Китайцы решили устроить полумарафон с участием бегунов и гуманоидов! Бежать 21 км с людьми, но на отдельной дорожке, вышла 21 разная модель от местных производителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Робот

При этом некоторые роботы не смогли стартовать, другие бежали криво и вращались в ограды. Поэтому сотрудники фирм-производителей даже физически поддерживали машины во время забега, пишет Reuters.

Среди роботов первым прибежал Tiangong Ultra из Пекинского инновационного центра робототехники человека, ему потребовалось 2 часа 40 минут. Среди мужчин победитель пробежал 21 км за 1 час 2 минуты.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

