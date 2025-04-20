Одна простая техника — три зоны в плюсе: осанка, спина и ягодицы

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С возрастом даже простые действия вроде наклона за носками или подъема с дивана могут начать даваться с трудом. Но одно простое движение может помочь замедлить возрастные изменения, укрепить тело и сохранить подвижность. И это — ягодичный мостик.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение ягодичный мостик

Инструктор по пилатесу Рэйчел Леннон уверена: если вы хотите чувствовать себя моложе и оставаться активными как можно дольше, мостик должен стать частью вашей ежедневной рутины. И на это есть веские причины.

Почему мостик — это не просто про ягодицы

Улучшает подвижность позвоночника

Подъём и опускание таза мягко мобилизует позвоночник. Это особенно важно для тех, кто много сидит и ощущает скованность в спине.

Укрепляет ягодичные мышцы

Самые крупные мышцы тела, и именно они — ключ к хорошей осанке, стабильной походке и отсутствию болей в пояснице.

Включает в работу корпус

Во время удержания в верхней точке активно работает пресс. Сильный корпус — это не только про фигуру, но и про способность поднимать сумки, разгружать полки и сохранять равновесие.

Можно превратить в удовольствие

"Включите любимую музыку и двигайтесь в такт", — советует Леннон.

Это поможет сделать тренировку менее скучной и превратить её в приятную привычку.

Как делать ягодичный мостик правильно

Ляг на спину, согни колени, ступни — на полу, пятки близко к тазу.

Прижми поясницу к полу, сохрани нейтральное положение.

На вдохе — подними таз вверх, пока тело не выстроится в линию от плеч до колен.

Сожми ягодицы.

На выдохе — медленно опусти таз обратно.

Повтори 10-12 раз, задерживая положение наверху на 30 секунд.

Преимущество мостика в том, что он не требует ни оборудования, ни много места. Зато даёт много — силу, стабильность, гибкость. И если вы ищете простое, но действенное упражнение против возрастных изменений, начните с него.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

