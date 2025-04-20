Одна простая техника — три зоны в плюсе: осанка, спина и ягодицы

С возрастом даже простые действия вроде наклона за носками или подъема с дивана могут начать даваться с трудом. Но одно простое движение может помочь замедлить возрастные изменения, укрепить тело и сохранить подвижность. И это — ягодичный мостик.
Инструктор по пилатесу Рэйчел Леннон уверена: если вы хотите чувствовать себя моложе и оставаться активными как можно дольше, мостик должен стать частью вашей ежедневной рутины. И на это есть веские причины.
"Включите любимую музыку и двигайтесь в такт", — советует Леннон.
Это поможет сделать тренировку менее скучной и превратить её в приятную привычку.
Преимущество мостика в том, что он не требует ни оборудования, ни много места. Зато даёт много — силу, стабильность, гибкость. И если вы ищете простое, но действенное упражнение против возрастных изменений, начните с него.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.