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Твоё мягкое да спорту: тренировка, после которой хочется жить

2:41
Спорт

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — отличный способ прокачать всё тело, но новичков часто отпугивает само название. Если вы однажды бросили тренировку на середине из-за бешеного темпа и прыжков с болью в коленях — это не про этот случай.

Девушка делает упражнение на пресс
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает упражнение на пресс

Фитнес-инфлюенсер Анна Энгельшалл выложила в свои соцсети 25-минутную тренировку, идеально подходящую для тех, кто только начинает. Она без оборудования, без повторяющихся упражнений и при этом — бережная к суставам. Отличный выбор, чтобы втянуться в ритм без перегруза.

Как проходит тренировка

Всё начинается с короткой разминки на подвижность — по 30 секунд на каждое упражнение. Основная часть включает 18 движений по 50 секунд каждое с 10 секундами отдыха между ними. Финальные три минуты — заминка с растяжкой квадрицепсов, задней поверхности бедра и поясницы.

Среди упражнений — "мертвый жук", махи ногами к ягодицам, приседания с поп-стопами и другие доступные, но эффективные движения.

Если вам понадобится больше времени на отдых, просто нажмите паузу. Никто не мешает вам дышать в своём темпе.

Почему это работает даже для уставших и начинающих

Без повторов — нет скуки

  • Каждое движение выполняется только один раз. Не нужно с тоской ждать очередного подхода с нелюбимыми прыжками. Это сильно помогает с мотивацией и даёт чувство "я справилась".

Темп комфортный

  • Хотя упражнения длинные, Анна держит умеренный ритм. Нет ощущения гонки — только плавная, но энергичная работа. Это позволяет сосредоточиться на технике и не перегружать тело.

Суставы скажут спасибо

  • Большая часть упражнений — с низкой ударной нагрузкой. Да, берпи и прыжки в программе есть, но они легко модифицируются. Например, если вы беременны или у вас болит спина, движения можно адаптировать под себя. Даже небольшая поддержка под шеей уже меняет комфорт во время тренировки.

Если вы давно искали тренировку, с которой действительно можно начать — без перегрузки, скуки и боли в коленях, то это именно она. Умеренный темп, разнообразные упражнения и забота о комфорте делают её отличной базой для тех, кто хочет вернуть движение в повседневную жизнь или просто тренироваться с удовольствием. Иногда всё, что нужно — это один удачный старт, чтобы снова поверить в себя и своё тело.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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