Твоё мягкое да спорту: тренировка, после которой хочется жить

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — отличный способ прокачать всё тело, но новичков часто отпугивает само название. Если вы однажды бросили тренировку на середине из-за бешеного темпа и прыжков с болью в коленях — это не про этот случай.
Фитнес-инфлюенсер Анна Энгельшалл выложила в свои соцсети 25-минутную тренировку, идеально подходящую для тех, кто только начинает. Она без оборудования, без повторяющихся упражнений и при этом — бережная к суставам. Отличный выбор, чтобы втянуться в ритм без перегруза.
Всё начинается с короткой разминки на подвижность — по 30 секунд на каждое упражнение. Основная часть включает 18 движений по 50 секунд каждое с 10 секундами отдыха между ними. Финальные три минуты — заминка с растяжкой квадрицепсов, задней поверхности бедра и поясницы.
Среди упражнений — "мертвый жук", махи ногами к ягодицам, приседания с поп-стопами и другие доступные, но эффективные движения.
Если вам понадобится больше времени на отдых, просто нажмите паузу. Никто не мешает вам дышать в своём темпе.
Если вы давно искали тренировку, с которой действительно можно начать — без перегрузки, скуки и боли в коленях, то это именно она. Умеренный темп, разнообразные упражнения и забота о комфорте делают её отличной базой для тех, кто хочет вернуть движение в повседневную жизнь или просто тренироваться с удовольствием. Иногда всё, что нужно — это один удачный старт, чтобы снова поверить в себя и своё тело.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.