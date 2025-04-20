Пятиминутная растяжка перед телевизором: как снять напряжение, не отрываясь от любимого сериала

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После тяжёлого дня хочется только одного — завалиться на диван и залипнуть в сериал. Но есть одна хитрость: потратьте всего пять минут перед экраном — и ваше тело скажет спасибо.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian Девушка у телевизора

Длительное сидение — один из главных врагов для мышц. Бедра, спина, поясница — всё это страдает, если вы проводите вечера в одной позе. Но хорошая новость в том, что даже мягкая растяжка способна снять напряжение и улучшить кровообращение. Главное — делать её регулярно.

Как растягиваться, не вставая с ковра

Вот простой комплекс от тренеров, который можно выполнять прямо перед телевизором. Никакого инвентаря, максимум — коврик:

Наклон сидя вперёд с вытянутыми ногами: тянет заднюю поверхность бёдер и снимает напряжение в пояснице.

тянет заднюю поверхность бёдер и снимает напряжение в пояснице. Выпад с опорой на руки: раскрывает таз и растягивает сгибатели бедра.

раскрывает таз и растягивает сгибатели бедра. Поза ребёнка с вытянутыми руками: мягко разгружает спину и плечи.

Оставайтесь в каждой позе по 30-60 секунд, дышите спокойно и никуда не торопитесь. Можно делать в перерывах между сериями или пока идут титры. Всего пять минут — и вы ощутите, как уходит скованность.

Почему это работает

Растяжка не только уменьшает мышечное напряжение, но и помогает избежать "офисной" осанки. Даже такая мини-практика вечером может улучшить сон, снизить стресс и сделать тело гибче. Особенно полезна тем, кто проводит день за компьютером или часто жалуется на боли в пояснице.

Сделайте её частью своей вечерней рутины — и она станет такой же естественной, как чашка чая перед сном.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

